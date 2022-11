Gastbeitrag Raubkunst und Störung der Totenruhe: Warum Milo Rau die berühmteste Mumie der Schweiz aus der Stiftsbibliothek St.Gallen entfernen will

Die ägyptische Mumie Schepenese ist ein Publikumsmagnet in St.Gallen. Nun will Theatermacher Milo Rau die bekannteste Mumie der Schweiz nach Ägypten rückführen. Das fordert er in einem Manifest, das Hunderte bekannte Personen wie Adolf Muschg bereits unterschrieben haben. Hier lesen Sie seine Erklärung.