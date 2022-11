St.Gallen Kantonsbaumeister Michael Fischer zieht den Hut – Regierungsrätin Susanne Hartmann bezieht Stellung: «Bedaure, dass es so weit gekommen ist» Erst im Juni 2020 wechselte Michael Fischer von einem renommierten Basler Architekturbüro ins Hochbauamt des Kantons St.Gallen. Nun gibt das Departement für Bau und Umwelt aber überraschend bekannt, dass er per 4. Dezember geht. Departementsvorsteherin Susanne Hartmann nimmt dazu Stellung.

Kantonsbaumeister Michael Fischer, anlässlich der Medienorientierung zum Bauprojekt Campus Platztor. Bild: Arthur Gamsa

«Kantonsbaumeister Michael Fischer verlässt per 4. Dezember 2022 das Bau- und Umweltdepartement.» Das Arbeitsverhältnis werde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst und Fischer werde sich in der Privatwirtschaft neu orientieren. Es ist eine überraschende Meldung, die das Departement für Bau und Umwelt von Regierungsrätin Susanne Hartmann am Freitagmorgen verkündet. Schliesslich war Michael Fischer erst vor zweieinhalb Jahren zum Hochbauamt dazugestossen.

Als Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gibt das Hochbauamt «unterschiedliche Auffassungen über die Amtsführung» an. «Ich bedaure sehr, dass es so weit gekommen ist», sagt Susanne Hartmann auf Nachfrage. Obwohl sie damals, als Fischer die Stelle zugesprochen wurde, noch nicht im Amt war, habe sie sich gut mit ihm verstanden.

Fischer war ein «Top-Transfer»

Im Juni 2020 wechselte Michael Fischer vom renommierten Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron in die Gallusstadt. Von einem «Top-Transfer» war die Rede. In Basel war er etwa am Bau der Roche-Türme, den höchsten Bürohochhäusern der Schweiz, beteiligt.

Die Roche-Türme prägen das Stadtbild Basels. Michael Fischer hat deren Bau verantwortet, als er Partner beim Architekturbüro Herzog & Meuron war. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Ein Jahr nach Amtsantritt zeigte er sich noch optimistisch und voller Ideen. Er wünsche sich St.Gallens Pioniergeist zurück und dass das Selbstbewusstsein des Kantons gestärkt und Innovationen, aber auch Architektinnen gefördert werden, sagte Fischer im Mai 2021 in dieser Zeitung. Doch nun kehrt er dem Hochbauamt den Rücken.

War er zu progressiv für St.Gallen? Oder war ihm der Kanton nicht mutig genug? «Nein, daran hat es nicht gelegen», sagt Susanne Hartmann klar. Aufgrund einer gegenseitigen Vereinbarung könne sie nicht viel mehr zu den Gründen sagen, ausser «dass es an der internen Zusammenarbeit gescheitert ist.»

Keine Projekte von A bis Z begleitet

Fachlich sei Fischer sehr kompetent und engagiert gewesen. «Er hinterlässt Spuren im positiven Sinne, etwa bei der Ausarbeitung der Immobilienstrategie, die demnächst präsentiert werden kann.»

Susanne Hartmann, St.Galler Regierungsrätin (Mitte) und Vorsteherin des Departements für Bau und Umwelt. Bild: Belinda Schmid

Auch die Architekturwettbewerbe für den Campus Platztor der Universität St.Gallen, die Neue Bibliothek, die Kantonsschule in Wattwil und das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum in St.Gallen hätten unter seiner Führung abgeschlossen werden können. Bei der Grundsteinlegung des Klanghauses im Toggenburg habe er zudem gute Arbeit geleistet.

Fakt ist aber: Fischer konnte in dieser kurzen Zeit kein einziges Projekt von Anfang bis Ende begleiten. Ein Problem sieht Hartmann darin jedoch nicht. Sie ist zuversichtlich, dass die von Fischer begonnenen Projekte von seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin gut fortgeführt werden können. Wer das sein wird, ist noch offen. Die Stelle als Kantonsbaumeisterin oder Kantonsbaumeister werde nun umgehend ausgeschrieben, heisst es vom Departement.