Zurück im Sittertobel: Heute beginnt der Sturm aufs Open-Air-Gelände

Es ist wieder so weit: Das Open Air St.Gallen lockt Festivalbegeisterte zu Tausenden ins Sittertobel. In diesem Ticker finden Sie auch dieses Jahr alles, was in der herkömmlichen Berichterstattung übers Open Air zwischen Stuhl und Bank fällt: ausgefallene Zeltplätze, prominente Gäste, spektakuläre Bilder.

Die Ersten campieren bereits seit Dienstag vor dem Eingang des Areals. Wer erst heute ansteht, hat das Nachsehen beim Kampf um die beliebtesten Plätze. Türöffnung ist um 12 Uhr. Wir schauen in Kürze vorbei, wie die Stimmung so ist in der Schlange vor dem Eingang. (mlb)