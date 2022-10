Glücksspiel 300 Automaten, 17 Spieltische und regelmässige Pokerturniere: In der Shopping-Arena St.Gallen könnte ab 2025 ein neues Casino eröffnet werden Die Ace Swiss Holding AG ist seit zwanzig Jahren fest in der Schweiz verankert und beantragt nun eine Konzession zum Betrieb eines Casinos in der Shopping-Arena in St.Gallen. An diesem Standort soll damit ab 2025 ein Admiral Casino eröffnet werden.

In St.Gallen könnte ab 2025 ein neues Admiral Casino eröffnet werden. Bild: Ralph Ribi

Die Ace Swiss Holding AG ist seit Jahren in der Schweiz tätig. Wie es in einer Medienmitteilung der Gruppe heisst, beantragt sie nun in der St.Galler Shopping-Arena eine A-Konzession für den Betrieb eines Casinos. Der Mietvertrag sei unterzeichnet und das Konzessionsgesuch fristgerecht bei der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) eingereicht worden.

Als langjähriger Marktteilnehmer in der Schweiz betreibt die Gruppe mit Mendrisio eines der grössten und erfolgreichsten Casinos im Land. Birgit Wimmer, Verwaltungsratspräsidentin der Gruppe, sagt: «Wir engagieren uns in der Schweiz sehr stark.» Zudem würden sie für qualitativ hochstehenden Service sowie innovatives und nachhaltiges Spielangebot sorgen.

Bestehendes Angebot wird entscheidend aufgewertet

St.Gallen sei bereits heute ein etablierter Casino-Standort mit einem Einzugsgebiet von mehr als 400’000 Einwohnenden. Dominik Racic, Mitglied der Geschäftsleitung von Ace Swiss, sagt: «Mit dem Casino Admiral können wir für St.Gallen grossen und vielfältigen Mehrwert für die Region schaffen.» Ausserdem lässt er sich zitieren:

«Mit der Shopping-Arena möchten wir das vorhandene Marktpotenzial bestmöglich erschliessen.»

Die Shopping-Arena St.Gallen sei direkt an der Autobahn, mit über tausend Parkplätzen und in unmittelbarer Nähe von Bus- und Zughaltestellen optimal erschlossen. Das internationale Shopping-Angebot sowie zahlreiche Restaurants, Hotels und das angrenzende Fussballstadion des FC St.Gallen bieten ein attraktives Umfeld.

Mit dem Projekt werde das bereits bestehende Angebot durch ein modernes Casino-Spieleangebot ergänzt. Im Communiqué heisst es, dass über 300 Automaten, 17 Spieltische sowie regelmässige Pokerturniere geplant seien. Zudem werde das Casino etwa 120 Vollzeitangestellte vorwiegend aus der Region beschäftigen.

Volkswirtschaftlicher Nutzen und gesellschaftliches Engagement für die Region

Welch volkswirtschaftlichen Nutzen Casinos aufweisen und wie viele attraktive Arbeitsplätze sie schaffen und sichern, zeige das bestehende Admiral Casino in Mendrisio: In den vergangenen gut 20 Jahren habe der Standort unter anderem über 800 Millionen Schweizer Franken an Geldspielabgaben entrichtet. Er habe etwa 45 Millionen Gewinnsteuern sowie rund 370 Millionen an Gehältern bezahlt.

Die Ace Swiss Gruppe schreibt in der Mitteilung, dass sie unternehmerisches Vorbild sein und dabei der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden wolle. Sie sei an jedem ihrer Standorte bestrebt, in der Region regionale und lokale Organisationen und Institutionen zu unterstützen.

Innovative Technologie und Spielerschutz

Ace Swiss investiere viel, um den Besuchenden in einem ansprechenden Rahmen ein Spielangebot mit modernster Technologie anzubieten. Das neue Casino in St.Gallen würde, wenn eine Konzessionsvergabe erfolge, erstmals Anfang 2025 seine Türen öffnen. Abschliessend heisst es in der Mitteilung, dass der bundesrätliche und nicht anfechtbare Entscheid über die Casino-Konzessionen im Herbst 2023 erwartet wird.