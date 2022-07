Liegestühle des Summerdays im VIP-Bereich

Summerdays? Nein, der VIP-Bereich am Open Air St.Gallen. Doch ganz Fehl am Platz sind die Liegestühle dennoch nicht, wenn man sich den Altersdurchschnitt im exklusiven Bereich so anschaut. Da wähnt man sich durchaus am Festival in Arbon, das sich tendenziell an ein älteres Publikum richtet als das Open Air St.Gallen. Ein Besitzer eines VIP-Passes meint dennoch: «Ich bin zwar 66 Jahre alt - doch immer noch zu jung fürs Summerdays.» (dar)