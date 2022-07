Es geht nur tröpfchenweise voran beim Haupteingang

Auch am Sonntag warten hunderte Festivalbesucherinnen und -besucher vor dem Haupteingang. Bild: Alexandra Pavlović

Die einen wollen rein, die anderen raus: Auch am letzten Festivaltag strömen Hunderte ins Tobel. Beim Haupteingang ist der Besucherandrang so gross, dass es nur tröpfchenweise vorwärts geht. Wer aufs Gelände will muss sich in Geduld üben. Ebenso jene, die nach Hause wollen. Wie bereits an den vergangenen Festivaltagen, kommt es auch am Sonntag zu längeren Wartezeiten am Haupteingang. (lex)