Startschuss Tranquillo Barnetta und der Tesla der Lüfte: Auf dem Flugplatz Altenrhein beginnt die Ära der Elektroflugzeuge Die Fliegerei mit Elektroantrieb steckt noch tief in den Kinderschuhen – doch die Ostschweiz ist vorne dabei: Erste Flugschulen setzen auf strombetriebene Maschinen. Jetzt hat der Flugplatz Altenrhein zusammen mit dem Unternehmen SAK eine Ladestation für E-Flugzeuge eingerichtet.

Einmal volltanken bitte: Ehrengast und FCSG-Legende Tranquillo Barnetta (2. v. rechts) nimmt die E-Ladestation des Flugplatzes Altenrhein in Betrieb, flankiert von Pilot und Zukunftsforscher Morell Westermann (rechts), SAK-CEO Stefano Garbin (links) und Flugplatz-CEO Thomas Krutzler. Bild: Ralph Ribi

Nein, er fliegt nicht besonders gern. «Ich bleibe lieber am Boden», sagt Tranquillo Barnetta und lacht. Trotzdem steht der ehemalige Fussballnationalspieler an diesem Dienstagnachmittag auf dem Flugplatz Altenrhein, samt Familie. Er hat sozusagen einen Einsatz als Tankwart und Glücksbringer: Er ist Ehrengast bei der Einweihung der ersten öffentlichen Ladestation für E-Flugzeuge in der Ostschweiz. Erstens, weil ihm das Thema erneuerbare Energien wichtig ist, wie er erklärt. Zweitens, weil er mit der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) schon in der Sportförderung zusammenarbeitet: Man kennt sich. Die SAK hat die Flugzeugladestation gemeinsam mit der Flugplatzbetreiberin People's AirGroup beschafft.

Es ist erst das zweite solche Angebot im Land – nur der Flugplatz Bern-Belp hat seit diesem Frühling ebenfalls eine öffentliche Ladestation. Daran lässt sich erahnen: Die Fliegerei mit Elektroantrieb steckt noch in den Kinderschuhen, und zwar ziemlich tief. In der Schweiz sind bislang weniger als zwanzig E-Flugzeuge immatrikuliert. Es gibt ein einziges Serienmodell, das europaweit zugelassen ist – die Pipistrel Velis Electro, eine einmotorige Sportmaschine mit zwei Plätzen, die in Slowenien hergestellt wird. Mit vollgeladenen Batterien kann sie rund 50 Minuten in der Luft bleiben und kommt rund 115 Kilometer weit. Der Ladevorgang dauert eine gute Stunde.

Steigt schnell, fliegt leise – und muss nach einer knappen Stunde wieder an die Ladestation: das E-Flugzeug vom Typ Pipistrel Velis Electro. Bild: Ralph Ribi

In der Schweiz sind 13 Flugzeuge dieses Typs unterwegs. Sie gehören alle derselben Westschweizer Firma und werden grösstenteils an Flugschulen vermietet – gerade auch in der Ostschweiz. In Schänis befindet sich die erste Elektroflugschule der Schweiz. Von dort aus flogen im Sommer 2020 zwei Piloten mit einer Velis Electro bis an die Nordsee – um zu beweisen, dass solche Streckenflüge auch mit E-Motor möglich sind, wenn auch vorerst noch mit vielen Zwischenstopps. Die Ladestation wurde damals separat von Landeplatz zu Landeplatz transportiert – im Kofferraum eines Tesla übrigens.

Flugzeuge hinken den Autos zehn Jahre hinterher

Morell Westermann, Ingenieur, Zukunftsforscher und einer der Piloten des Nordsee-Rekordflugs, ist bei der Einweihung in Altenrhein dabei und setzt sich gleich selber für Demonstrationsflüge ans Steuer. Er sagt: «Die Elektrifizierung der Luftfahrt steht heute dort, wo Elektroautos vor zehn Jahren standen.» Auch bei den Fahrzeugen zeigte sich: Je dichter das Netz an Ladestationen, desto attraktiver das E-Auto als Fortbewegungsmittel. So kommt es, dass der Flugplatz Altenrhein die E-Ladestation einrichtet, obwohl bislang keine Elektroflugzeuge direkt vor Ort stationiert sind.

Janine Meier, Leiterin Flugplatz Altenrhein. Bild: Ralph Ribi

Für die Flugplatzbetreiberin, die People's AirGroup, geht es um eine Investition in eine nachhaltige Zukunft, wie CEO Thomas Krutzler sagt. Der Flugplatz nehme damit in der Ostschweiz eine Vorreiterrolle ein. Flugplatzleiterin Janine Meier sagt, auch für die hier ansässige Pilotenschule sei die E-Infrastruktur interessant: Die Schule fliegt mit Flugzeugen des österreichischen Herstellers Diamond, der aktuell eine Maschine mit Elektroantrieb entwickelt.

Für die SAK, die seit Jahren am Aufbau eines Ladenetzes für E-Fahrzeuge arbeitet, sei die Beteiligung an der Flugzeugladestation ein logischer Schritt gewesen, sagt CEO Stefano Garbin. Man forciere den Ausbau der erneuerbaren Energien auch mit anderen Projekten, zum Beispiel mit einer Wasserstoff-Produktionsanlage im St.Galler Kraftwerk Kubel.

Ein Trumpf in der Diskussion um Fluglärm

Blick ins Cockpit des E-Flugzeugs. Bild: Ralph Ribi

Natürlich seien die E-Flugzeuge heute noch klein und hätten nur eine kurze Reichweite, räumt Westermann ein. Dennoch sei ihr Potenzial riesig, gerade für die Pilotenausbildung, bei welcher viele kurze Flüge notwendig sind. «Für viele Flugplätze ist Lärm ein grosses Thema. Und hier sind Elektroflugzeuge mit ihrem leisen Antrieb klar im Vorteil.» So betreibt beispielsweise auch die Motorfluggruppe Thurgau in Lommis eine Velis Electro. Dank der neuen Ladestation kann die Schule ihre Flüge nun nach Altenrhein ausdehnen. Hier können sich die Flugschülerinnen und Flugschüler dann gleich mit den Verfahren auf einem Regionalflughafen samt kontrolliertem Luftraum und Linienflugverkehr vertraut machen.

Westermann ist überzeugt, dass es nur noch wenige Jahre dauern wird, bis die E-Technologie so weit fortgeschritten ist, dass auch grössere Maschinen mit Kapazität für zehn bis zwanzig Passagiere verfügbar sind. «Wir erleben gerade die dritte Revolution der Luftfahrt – nach dem ersten Motorflug der Gebrüder Wright 1903 und dem Beginn des Düsenzeitalters nach dem Zweiten Weltkrieg.»