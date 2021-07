Unwetter Die Ostschweiz hat Glück gehabt, so auch die Rheintaler Gemüseproduzenten – dennoch: «Die Unwetterschäden werden zu einer Verknappung des Angebots führen» Der Starkregen führte im St.Galler Rheintal zu Ausfällen beim Gemüse und verknappte das Angebot. Zwei Rheintaler Gemüsebauern rechnen damit, dass die Auswirkungen «bis in den Frühling hinein» spürbar sein werden. Obwohl der Bodenseepegel weiter ansteigt, ist nicht mit grossflächigen Überschwemmungen zu rechnen.

Überfluteter Acker neben der Zwicky-Mühle in Wigoltingen. Bild: Reto Martin

Seit Tagen und Wochen regnet und stürmt es in der Schweiz. Das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft – auch in der Ostschweiz, die aber mit Ausnahme des Thurgaus weniger von Schäden des Sturmtiefs Bernd betroffen ist als das Klettgau, das Birrfeld, das Zürcher Unterland und das Berner Seeland. «Das Unwetter ist für den grossen Gemüsegarten Schweiz ein Desaster. Hier im Rheintal haben wir aber keine flächendeckenden Schäden auf den Gemüsefeldern. Wir hatten auch keinen Hagel in den vergangenen drei Wochen und haben daher bisher auch keine Verluste», sagt Stefan Britschgi, Vizepräsident der Schweizer Gemüseproduzenten.

Stefan Britschgi, Gemüseproduzent in Diepoldsau. Bild: PD

«Die Lage im St.Galler Rheintal ist nicht dramatisch. Wir sind uns an weit stärkere Unwetter gewohnt», hält der Kantonsrat fest, der bis 2019 in «Tipilzou» einen 30-Hektar-Landwirtschaftsbetrieb am südlichen Ende der Diepoldsauer Rheininsel unterhielt. Mehrere Dutzend Landwirte mit Anbauflächen von 250 Hektaren sind auch beim Nachfolger unter Vertrag.

Britschgi rechnet schweizweit mit einem Einbruch bei der Erbsenernte von bis zu 40 Prozent. Das Lagergemüse wird entweder tiefgefroren oder in Dosen abgefüllt. Bereits lägen hier erste Anträge für den zollfreien Import beim Bund vor. Im Klartext:

«Die Ausfälle beim Gemüse müssen mit Importprodukten kompensiert werden.»

Wenn Blumenkohl und Brokkoli etwas Wasser im Kopf einlagern, so sei das an sich nicht schlimm, «aber das Gemüse wird dennoch ungeniessbar. Wir können es nicht waschen, also können wir es wegen des Sandes auch nicht mehr verkaufen.» Britschgi, der derzeit Bohnen, Zucchetti und Kohlgemüse sowie Heidelbeeren erntet, würde jetzt auch Bohnen für Tiefkühlprodukte säen: «Das kann ich aber wegen der nassen Böden nicht. Das führt zu Verzögerungen bei der Ernte im Herbst.»

«Bei diesem Wetter können wir nicht säen»

Armin Risch, Gemüsebauer in St.Margrethen. Bild: RT

Armin Risch, Gemüsebauer am «Eselsschwanz» bei St.Margrethen, wo der Alte Rhein eine Schlaufe macht und gleichzeitig die Grenze zu Vorarlberg bildet, hat das gleiche Problem:

«Was die Schäden nach dem Sturmtief betrifft, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, auch wenn Salat und Bohnen nicht gerne im Regen stehen.»

Das anhaltend schlechte Wetter habe aber die Böden derart durchnässt, dass sie keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen könnten. «Bei diesem schlechten Wetter können wir nicht nachsäen. Bei der Aussaat der Rüebli für das Lagergemüse haben wir bereits eine Woche verloren. Die müssten jetzt aber in den Boden, weil sie eine bestimmte Anzahl Wachstumstage brauchen.» Die Gemüsebranche lebe stark von Angebot und Nachfrage:

«Die Schäden nach dem Sturmtief werden daher zu einer Verknappung des Angebots führen.»

Gefahr von Pilzkrankheiten

Der Pilzdruck auf das Gemüse sei wegen der nassen Witterung gross, sagt Bruno Giger, Projektmitarbeiter und stellvertretender Geschäftsführer beim St.Galler Bauernverband. Es drohten auch Ausfälle bei Gemüse, das im Wasser stehe – «es beginnt, von unten zu faulen». Je nach Gebiet und Bodenbeschaffenheit lohne sich daher auch das Einlagern des Gemüses nicht.

«Die dadurch knappe Versorgung mit Gemüse wird noch längere Zeit spürbar sein.»

Bruno Giger, St.Galler Bauernverband. Bild: PD

Die feuchtwarme Witterung hat auch noch andere Folgen. Laut Giger wäre derzeit gerade in den Sömmerungsgebieten zwar viel Grünfutter vorhanden, aber das Rindvieh würde es mit seinen Klauen tief in den durchnässten Boden drücken. Auch im Talgebiet würden die Tiere daher nicht ins Freie gelassen, um grössere Schäden auf den Weiden zu verhindern. Das Problem sei derzeit nicht die Menge «im futterbaulich starken Kanton St.Gallen», sondern die Qualität:

«Das Grünlandfutter ist sehr schmutzig. Der aufgeweichte Boden kann keine schweren Maschinen tragen.»

Bleibe das Grünfutter länger als gewohnt stehen, habe das Einfluss auf den Nährstoffgehalt und damit auf die Qualität.

Im Ackerbau wurde bereits ein Teil des Getreides geerntet. Die entscheidende Frage aber ist: Sind die durchnässten Felder für die bevorstehende Haupternte befahrbar, ohne dass grosser Schaden angerichtet wird?

Im Obst- wie im Weinbau bestehe ebenfalls die Gefahr von Pilzkrankheiten. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei eine grosse Herausforderung, weil sie laut Giger «entweder abgewaschen oder nicht rechtzeitig eingesetzt werden können».

Bodenseepegel steigt weiter an

Am Donnerstag stand der Wasserpegel in Romanshorn bei 396,82 Meter über Meer. Aufgrund der Prognosen wurde die Gefahrenstufe am Mittag von 2 auf 3 (erheblich) erhöht. David Volken, Hochwasserexperte beim Bundesamt für Umwelt (Bafu), sagt:

«Wir erwarten, dass die Pegel am Freitag und Samstag weiter ansteigen.»

Und zwar um 10 bis 20 Zentimeter. Das könne dazu führen, dass der See an gewissen Stellen überschwappen werde.

So fehlen etwa im thurgauischen Gottlieben noch zehn Zentimeter, dann schwappt das Wasser auf die Seepromenade, was den Gemeindepräsidenten, Paul Keller, «schon etwas nervös» macht. Sollte der Pegel weiter steigen, stünden nebst Sandsäcken auch Holzlatten und Backsteine bereit. Kein Problem ist die gegenwärtige Hochwassersituation etwa in Ermatingen und Steckborn. Vorgesorgt ist aber auch hier: In Steckborn liegen 400 gefüllte Sandsäcke in einem Lager bereit. Bei der Schiffsländi in Berlingen, die schnell überschwemmt ist, ist ein Steg errichtet worden, sodass die Passanten bei der Überquerung trockene Füsse behalten und auch da gibt es ein Lager mit Sandsäcken.

Ein Spaziergang am See sei derzeit denn auch «keine gute Idee», sagt David Volken vom Bafu. Grossflächige Überschwemmungen seien am Bodensee jedoch keine zu erwarten. «Die Ostschweiz ist am wenigsten betroffen von den starken Regenfällen der letzten Tage», sagt Volken.

Rheinvorland wird wohl nicht gesperrt

Auch der Rhein als wichtigster Zufluss des Bodensees führt weiterhin ziemlich viel Wasser, die Prognose der Niederschlagsmenge im Einzugsgebiet sei im Moment aber relativ gut, sagt Marlene Engler, Sprecherin der Internationalen Rheinregulierung (IRR). Es gebe zwar einen maximalen Ausreisser in der Abflussmenge von 1000 Kubikmetern pro Sekunde, in den letzten Stunden seien aber um die 500 m3/s geflossen, was für das Flussbett «problemlos» zu bewältigen sei.

So gehe man auch nicht davon aus, dass das Rheinvorland gesperrt werden müsse. Dennoch wird die Situation weiterhin beobachtet. «Denn normalerweise dauert es eine Weile, bis der Alpenrhein nach ausgiebigen Regenfällen anschwillt. Das geschieht dann aber sehr schnell», sagt Engler. Die Prognosen würden mehrmals täglich erneuert, es könne sein, dass das Rheinvorland doch noch gesperrt werden müsse, schrittweise von der Wiesenrainbrücke zwischen Lustenau und Widnau oder, falls der Fluss weiter ansteigen würde, bereits weiter oben im Bereich Diepoldsau oder Kriessern. Das stelle kein Problem für den Hochwasserschutz dar. Doch empfehle man den Leuten bereits jetzt, sich nicht im Bereich des Flusses aufzuhalten.