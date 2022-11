Ständeratswahlen Barbara Gysi und Susanne Vincenz-Stauffacher sind jetzt offiziell nominiert Die Delegierten der SP und der FDP Kanton St.Gallen haben am Mittwochabend ihre Ständeratskandidatinnen bestätigt.

Die Nationalrätinnen Barbara Gysi (SP, l.) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) sind nun offiziell Ständeratskandidatinnen. Bilder: Keystone

Am Mittwoch nominierten rund 80 St.Galler SP-Delegierte Barbara Gysi für die Ständeratswahlen vom 13. März 2023. «Die SP möchte mit Barbara Gysi die St.Galler Erfolgsgeschichte im Ständerat mit einer bürgerlichen und einer links-ökologischen St.Galler Stimme im Stöckli fortführen», heisst es in der Medienmitteilung der Sozialdemokraten. Gysi lässt sich zitieren: «Ich will eine starke und verlässliche Stimme sein im Ständerat für das soziale und ökologische St.Gallen, eine Stimme für die Interessen der Menschen, für unseren Standort.» Die SP-Nationalrätin will sich im Wesentlichen für anständige Löhne, die Stärkung der AHV, ein leistungsfähiges Gesundheitswesen, guten ÖV, eine stabile Energieversorgung und einen sozial verträglichen ökologische Umbau engagieren.

Nationalrätin Barbara Gysi am Abend ihrer Ständeratsnomination im Pfalzkeller. Bild: PD

Gysi ist nicht die Einzige, die am Mittwochabend nominiert wurde. Rund 170 Delegierte der FDP Kanton St.Gallen trafen sich zeitgleich zu ihrer Nominationsversammlung und bestätigten die Kandidatur von Susanne Vincenz-Stauffacher.

«Die gebürtige St.Gallerin ist im Kanton fest verwurzelt, nahe bei den Menschen und setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ein», heisst es im Communiqué der Freisinnigen. Vincenz-Stauffacher sagt: «Ich bin bereit, in diesen Wahlkampf zu ziehen – mit grosser Freude und ebenso grosser Achtung, Respekt und auch Demut vor diesem wichtigen Amt.» Als politische Schwerpunkte nennt die FDP-Nationalrätin unter anderem schlanke Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie, eine zukunftsfähige Sicherheitspolitik, eine sichere und nachhaltige Energiepolitik, solide Staatsfinanzen und nachhaltig finanzierte Sozialwerke.