Ständeratssitz SVP-Frau Esther Friedli triumphiert in erster Runde der St.Galler Ständeratswahl – aber es kommt zum zweiten Wahlgang Die St.Gallerinnen und St.Galler wählen heute die Nachfolgerin von Paul Rechsteiner im Ständerat: die Ausgangslage, die Resultate, die Reaktionen.

Die Kandidatinnen Barbara Gysi (SP), Esther Friedli (SVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) und Franziska Ryser (Grüne), im Uhrzeigersinn. Bilder: Keystone, PD

Es ist ein historischer Moment für den Kanton St.Gallen: Am Sonntag wählte die Bevölkerung ein neues Mitglied des Ständerats – und vier Kandidatinnen kämpften um den freien Sitz. Im ersten Wahlgang schaffte keine der Kandidatinnen das absolute Mehr, es kommt somit zu einem zweiten Wahlgang.

Nach Auszählung aller Gemeinden verteilen sich die Stimmen wie folgt:

Esther Friedli ist an diesem Nachmittag ein klarer Start-Ziel-Sieg gelungen. Sie kommt auf fast 44 Prozent aller Stimmen und geht als deutliche Favoritin in den 2. Wahlgang am 30. April. Das Ergebnis von Friedli hat fast alle Erwartungen übertroffen, auch angesichts dessen, dass es bisher noch nie ein Vertreter der wählerstärksten St.Galler Partei in den Ständerat geschafft hat. Der Rest der Kandidatinnen liegt weit zurück.

Susanne Vincenz-Stauffacher kam auf knapp über 20 Prozent der Stimmen. Und im links-grünen Lager liegt Barbara Gysi knapp vor Franziska Ryser. Der Kandidatin der Grünen Partei ist es nicht mehr gelungen, die SP-Kandidatin zu überholen, obwohl Ryser in der Stadt St.Gallen das beste Resultat aller Kandidatinnen erreicht hatte. Für Ryser ist damit das Ständeratsrennen vorbei. Schon vor Wochen hatten sich die beiden Kandidatinnen im links-grünen Lager darauf geeinigt, dass diejenige mit dem besseren Resultat zum 2. Wahlgang antreten wird.

Esther Friedli ist es in diesem ersten Wahlgang gelungen, weit über ihre Parteigrenzen hinaus Stimmen zu mobilisieren. In einzelnen Gemeinden wie Altstätten, Mosnang, Neckertal, Niederbüren oder Oberriet erreichte sie teils über 60 Prozent der Stimmen. Das ist ein fast schon unglaubliches Resultat. Es hat in der politischen Geschichte des Kantons auf jeden Fall noch nie eine Mayorzwahl gegeben, in der eine SVP-Kandidatur derart obenaus schwang.

Friedli holte in 74 von 75 St.Galler Gemeinden am meisten Stimmen - oft mit grossem Abstand. Nur in der links-grünen Hauptstadt musste sie mit Platz drei Vorlieb nehmen, jedoch nur sehr knapp hinter SP-Kandidatin Barbara Gysi. Dass Friedli in der Stadt St.Gallen, wo die SVP traditionell einen sehr schweren Stand hat, jedoch fast 700 Stimmen mehr erreichte als FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher, darf fast schon als Sensation gewertet werden.

Das heisst, viele Stimmen von CVP- und wahrscheinlich auch von einigen FDP-Wählern dürften - wie bereits in der repräsentativen Tagblatt-Sotomo-Umfrage vor ein paar Wochen vorausgesagt - zu Friedli gegangen sein. Allerdings noch stärker, als dies die Umfrage prognostiziert hatte.

Rechsteiners letzter Coup

Zur Ersatzwahl kommt es, weil Paul Rechsteiner (SP) per Ende 2022 vorzeitig aus dem Ständerat zurückgetreten ist. Nach 36 Jahren im Bundesparlament wählte er den Zeitpunkt seines Abgangs ganz bewusst –mit dem Ziel, dass die Ersatzwahl separat stattfindet, also noch vor den nationalen Wahlen im kommenden Herbst.

Damit hat das Wahljahr im Kanton St.Gallen nun deutlich früher begonnen als anderswo – und der Wahlkampf wird in der ganzen Deutschschweiz beachtet. So fand im Januar eine rein st.-gallische SRF-«Arena» mit den vier Kandidatinnen statt.

Umfrage im Februar: Friedli lag weit in Führung

In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Sotomo im Auftrag unserer Zeitung im Februar gaben 41,9 Prozent der Teilnehmenden an, SVP-Kandidatin Esther Friedli wählen zu wollen. Bei den weiteren Kandidatinnen lagen die Werte tiefer, jedoch nahe beieinander: Susanne Vincenz-Stauffacher kam auf 20,2 Prozent, Franziska Ryser auf 19,8 Prozent, Barbara Gysi auf 16,6 Prozent.