Stadtparlament St.Gallen Jetzt live: Hitzige Debatte zum Stadtklima und der Mobilitätszukunft St.Gallens erwartet +++ Sonntagsverkauf in der Innenstadt: ja oder nein? +++ Haufenweise Interpellation Das St.Galler Stadtparlament diskutiert heute intensiv über Verkehr, Ladenöffnungszeiten, günstigen Wohnraum und Tempo 30. Vor allem die beiden Umverkehr-Initiativen sind umstritten. Das Plenum diskutiert gleich über mehrere Gegenvorschläge. Für Gesprächsstoff ist also gesorgt. Die Debatte im Ticker.

16:42 Uhr

Stadtrat Markus Buschor. Bild: Michel Canonica (25. September 2021)

Die Wortmeldungen sind erschöpft, Stadtrat Markus Buschor hat das Wort. Das Mobilitiätskonzept sehe vor, dass der motorisierte Verkehr nicht weiter zunehme. Man habe die «Velostadt St.Gallen» im Visier. Es sei schon einiges investiert worden. Doch diese Bemühungen sollen mit dem Initiativbegehren deutlich erhöht werden. 3,6 Millionen Quadratmetern Strasse befinden sich in der Stadt, doch nur die Hälfte davon liege in der Hoheit der Stadt St.Gallen.

Man habe sich mit den Initiantinnen und Initianten der Zukunfts-Initiative ausgetauscht. Die Zahlen der Kostenschätzung in der stadträtlichen Antwort seien eine Annäherung. 49 Millionen seien eine grobe Schätzung, gäben aber die Richtung an. Baudirektor Buschor bittet, die Zahlen in der Vorlage als Grössenordnung zu verstehen.

Die finanzpolitische Lage der Stadt ist angespannt - die Stadt möchte sich nicht nur im Bereich der Strassen weiterentwickeln, sondern auch in anderen Bereichen investieren. Der Stadtrat anerkennt die Ziele der Initiative, unterbreitet ihnen aber mit Blick aufs Preisschild einen Gegenvorschlag. Die 95'000 Quadratmeter, also 0,5 Prozent der Gemeindestrassenflächen, sollen in den nächsten Jahren umgewandelt werden. Buschor glaubt nicht, dass der Stadtrat das Potenzial der einfachen Massnahmen wie einfache Signalisationen unterschätze. «Sie machen es sich zu einfach, wenn Sie glauben, da liegen irgendwo noch 25'000 Quadratmeter brach, die der Stadtrat einfach übersehen hat.»

Der Stadtrat sei überzeugt, dass der Inhalt der Initiative mit dem Gegenvorschlag gut umgesetzt werden könne.

16:38 Uhr

Das Ziel der Initiative sei unrealistisch, sagt Ivo Liechti für die Mitte-EVP-Fraktion. Zu hohe Kosten sprächen dagegen, zudem müssten Strassen umgewandelt werden, die dafür nicht geeignet seien. Die Fraktion lehne die Initiative einstimmig ab. Es komme darauf an, welcher Gegenvorschlag kosten-nutzenmässig die richtige Flughöhe hätte. Liechtis Fazit: Die Fraktion lehnt die Initiative ab. Ein Teil werde den LBK-Gegenvorschlag, andere den des Stadtrats, andere den der FDP unterstützen.

16:34 Uhr

Peter Olibet, Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser (3. November 2020)

Peter Olibet (SP/Juso/PFG-Fraktion) sagt, er habe es in seiner langen Zeit in der LBK selten erlebt, dass in der Kommission so konstruktiv und intensiv diskutiert wurde. Er bittet, der LBK zu folgen. Bislang habe in der Stadt die Haltung gegolten: «Eine Strasse ist eine Strasse ist eine Strasse, heute und in alle Ewigkeit», sagt Olibet. Ab und an kamen ein paar mobile Pflanzkübel dazu. Jetzt habe der Stadtrat eingesehen, Strassen seien Lebensräume.

Die Funktion der Strasse solle berücksichtigt werden – auch im Parlament müsse man sich darüber Gedanken machen. Ist eine Strasse noch eine Durchgangsstrasse, oder könne sie in einen Platz umgewandelt werden wie bei der Kolumbanstrasse. Man beantrage, der LBK zu folgen.

16:30 Uhr

Donat Kuratli, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Die Initianten haben sich keine Gedanken zur Umsetzung und zu den Kosten gemacht, kritisiert Donat Kuratli von der SVP-Fraktion. Aber er kritisiert auch den Stadtrat: Denn in der jetzigen finanziellen Lage könne man sich keine derart grossen Investitionen leisten. Bei dieser Initiative ginge es um reine Umerziehung. Die SVP werde die Initiative sowie alle Gegenvorschläge ablehnen.

16:24 Uhr

Stefan Keller spricht für Fraktion der FDP/Jungfreisinnige: Er hat für diese Initiative nur Kopfschütteln übrig. Auch wir sind für Förderung des Langsamverkehrs. Aber diese Forderungen sind übertrieben und nicht umsetzbar. Denn: Zu teuer, zudem werde der Verkehr behindert.

«Es geht schon ‹fürschi›, Herr Huber», sagt Keller an die Adresse seines Vorredners und erwähnt Beispiele, mit welchen die Stadt den Veloverkehr bislang gefördert hat. Seine Fraktion sei bereit, Massnahmen zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs zu ergreifen. Doch es brauche verhältnismässige Massnahmen dazu. Da der Wortlaut des Stadtrats Ungenauigkeiten aufweise, befürworte man den Gegenvorschlag der LBK.

Auch die GLP/JGLP-Fraktion unterstützt den Gegenvorschlag der LBK, sagt Marcel Baur.

16:17 Uhr

Christian Huber, Präsident der Grünen in der Stadt St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (12. Mai 2021)

Christian Huber (Grüne/Junge Grüne-Fraktion) eröffnet sein Votum mit beliebten Städtereisen. So hätten ihm viele Reisende erzählt, dass die Situation für Velofahrende in der Stadt St.Gallen eher dürftig sei im Vergleich mit beispielsweise Amsterdam. In St.Gallen gehe es nicht wirklich vorwärts. Seine Fraktion befürworte die Stossrichtung der Zukunfts-Initiative. Die Umwandlung von 180'000 Quadratmetern Umwandlung von Strassenfläche sei ambitioniert.

Doch die Stadt habe bislang auf teure Begegnungszonen fokussiert und nicht auf einfach Signalisationen. Viele Städte hätten in der Pandemie einfach Parkplätze oder Busspuren in Velospuren umfunktioniert. Da habe St.Gallen einen Steilpass verpasst. «Unsere Fraktion unterstützt die Vorschläge der Kommission.» Ein Teil der Fraktion werde trotzdem an der Initiative festhalten.

«Es ist Zeit für konkrete Massnahmen und es ist Zeit für eine zukunftsfähige Mobilität.»

16:15 Uhr

Während dem ersten Traktandum wird in der Halle noch gearbeitet. Offenbar funktioniert ein Beamer nicht, weshalb der Techniker während den Voten von Ivo Liechti und Christian Huber mit der Leiter das Gerät wieder in Gang setzen will.

Ein Beamer funktioniert noch nicht. Bild: Sandro Büchler

(2. November 2021)

16:12 Uhr

Ivo Liechti übernimmt das Wort für die Liegenschaften- und Baukommission (LBK) - er ist Krankheitsvertretung von Kommissionspräsidentin Jaqueline Gasser-Beck.

Ivo Liechti, Präsident der Mitte-Stadtpartei St.Gallen. Bild: Donato Caspari (10.06.2021)

Kritisch hinterfragt wurde, ob die angefallenen Kosten für vergleichbare Projekte in der Vergangenheit als Referenz dienen sollen, einige der LBK waren der Meinung, dies ginge auch günstiger. Einige Mitglieder der Kommission konnten sich weder für Initiative noch für die zahnlosen Gegenvorschläge des Stadtrates erwärmen. Doch die LBK stimmte überein, dass die Anwohnerinnen und Anwohner von der Umsetzung profitieren würden. Einige der LBK befürchteten allerdings eine Verschlechterung des Verkehrsflusses.

Eine Flächenumwandlung soll einen Mehrwert für die Bevölkerung, vor allem die Quartierbewohnerinnen und Bewohner, haben. Bei der Flächenumwandlung sei ein ambitionierteres Ergebnis nötig, als der Stadtrat vorgeschlagen hat. Deswegen der Abänderungsantrag der LBK: Die Stadt wandelt während zehn Jahren 120'000 Quadratmeter Strassenfläche in Flächen für den Langsamverkehr um. Zudem muss der Stadtrat jährlich über den Stand der Umsetzung informieren.

16:03 Uhr

Traktandum 1: Initiativbegehren «für eine zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-Initiative)»; Bericht und Antrag des Stadtrats

Die ersten beiden Traktanden behandeln die beiden Umverkehr-Initiativen «für eine zukunftsfähige Mobilität» und «für ein gesundes Stadtklima». Beide wurden vom Verein Umverkehr eingereicht, der für beide Klima-Initiativen auch in anderen Schweizer Städten Unterschriften sammelt. In St.Gallen war das Initiativ-Komitee als Erstes erfolgreich.

Die Zukunfts-Initiative will Strassenfläche in Fläche für Velo- und Fussverkehr umwandeln. Die Stadt St.Gallen soll die Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Verkehrs schützen. Dies soll erreicht werden, indem die Stadt während zehn Jahren jährlich 0,5 Prozent der gesamten Strassenflächen in Fläche für Velo- und Fussverkehr umwandelt. Zudem soll sie für ein attraktives Angebot im öffentlichen Nahverkehr sowie Fuss- und Veloverkehr sorgen.

So wurden die beiden Initiativen auf dem Bahnhofplatz St.Gallen im Jahr 2008 lanciert. Bild: Urs Jaudas

Der Stadtrat kritisierte in seiner Antwort auf die Initiative die Kosten. Die Zielvorgabe der Zukunfts-Initiative sei nur mit ausserordentlichem finanziellem Aufwand umsetzbar. Und die Umsetzung würde einer Reduktion der Strassenfläche für den übrigen Verkehr um rund die Hälfte gleichkommen. Gemäss Gegenvorschlag sollen in den nächsten zehn Jahren insgesamt 95'000 Quadratmeter Gemeindestrassenflächen zu Gunsten von Fuss- und Veloverkehr sowie zur Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs umgewandelt werden. Dies entspreche 0,5 Prozent der Gemeindestrassenfläche.

Die Liegenschaftes- und Baukommission LBK beantragt einen Gegenvorschlag. Die Stadt soll während zehn Jahren 120'000 Quadratmeter Strassenfläche in Flächen für Fuss-, Veloverkehr sowie zur Bevorzugung des ÖV umwandeln.

16:00 Uhr

Stadtparlamentspräsidentin Alexandra Akeret ist bereit. Bild: Benjamin Manser (12. Januar 2021)

Um 16 Uhr ist der Anpfiff zur Sitzung, wie man im Fussballjargon sagen würde. Diskutiert wird heute bis um 20 Uhr. Die letzten Parlamentsmitglieder treffen ein, richten sich ein. Nach und nach senkt sich der Geräuschpegel. Stadtparlamentspräsidentin Alexandra Akeret eröffnet die Sitzung.

15:53 Uhr

Weniger umstritten dürfte der Zusatzkredit für weitere, coronabedingte Sitzungen des Stadtparlaments in den Olma-Hallen und die ebenfalls coronabedingte Reduktion von Gebühren für die Nutzung von Schul- und Sportanlagen sein. Weiter geht's dann um den Kredit zur Überarbeitung des Inventars schützenswerter Bauten in der Altstadt, um neue Prioritäten in der Stadtentwässerung sowie um die Umsetzung der Kinderrechtskonvention in der Stadt.

Das Stadtparlament tagt heute wieder in der Olma-Halle 2.1. Bild: Ralph Ribi

(8. Dezember 2020)

16:03 Uhr

Zwischen linksgrünem und bürgerlichem Block im Stadtparlament heftig zu reden geben könnte die Motion von SP, Juso, PFG, Grünen, Jungen Grünen, Grünliberalen und Jungen Grünliberalen für die Abschöpfung von Gewinnen, die durch Um- oder Aufzonungen vor allem von Bauland entstehen. Weiter traktandiert sind die stadträtlichen Antworten auf acht Interpellationen aus dem Parlament; sie können diskutiert werden, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Beschlossen wird dabei aber nichts.

15:37 Uhr

Die Parlamentsmitglieder erwartet eine reichbefrachtete Sitzung. Die Traktandenliste der zehnten Sitzung der Amtszeit 2021 bis 2024 umfasst nicht weniger als 18 Geschäfte – zwei weniger als ursprünglich vorgesehen. Nicht behandlungsreif sind die Beiträge für St.Gallen-Bodensee-Tourismus sowie die Strategie Alter und Gesundheit.

Gestartet wird die Sitzung mit der Beschlussfassung über gleich drei städtische Volksinitiativen. Zu allen liegen ein bis drei Gegenvorschläge vor. Über alle drei Themen wurde vor und hinter den Kulissen auch schon ausgiebig diskutiert. Erstens geht's um die Umverkehr-Initiativen «für zukunftsfähige Mobilität» und «ein gesundes Stadtklima». Drittes Geschäft – mit langer Vorgeschichte – ist die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten; dabei zeichnet sich jetzt offenbar tatsächlich ein Kompromiss ab.

15:32 Uhr

Herzlich willkommen zum Liveticker aus dem Stadtparlament St.Gallen. Die Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier treffen nach und nach in der Olma-Halle 2.1 ein. Dort wird aufgrund der Coronapandemie weiterhin getagt. Im Sitzungssaal ist Publikum zugelassen, doch gilt eine konsequente Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind nur Votantinnen und Votanten.

Einzelne Parlamentsmitglieder vor der Halle diskutieren darüber, wann sie wieder ins Waaghaus zurückkehren, wo das Stadtparlament bis vor der Pandemie jeweils tagte.