Staatspersonal Millionenkredit für die Pflege abgelehnt, Teuerungsausgleich gekürzt: St.Galler Kantonsparlament tritt bei Personalkosten auf die Bremse Wie attraktiv ist der Kanton St.Gallen als Arbeitgeber? Darüber hat das Kantonsparlament am Dienstag gestritten. Die Bürgerlichen stutzten die Zahlen für Teuerungsausgleich und neue Stellen zurück.

Im Grossen und Ganzen sei der Kanton St.Gallen bei den Löhnen konkurrenzfähig, sagt Finanzchef Marc Mächler. Es gebe allerdings Ausnahmen. Bild: Benjamin Manser

Den Spitälern läuft das Pflegepersonal davon, die Polizei muss vorübergehend Posten schliessen, weil es an Mitarbeitenden mangelt: Der Fachkräftemangel beschäftigt auch den Kanton St.Gallen stark. Kein Wunder, kam das Thema zur Sprache, als das Kantonsparlament am Dienstag den Aufgaben- und Finanzplan 2024-2026 behandelte: Dieser enthält auch die Eckwerte für die Personalausgaben in den nächsten drei Jahren.

Aktuell läuft eine interne Analyse, die aufzeigen soll, wie konkurrenzfähig der Kanton St.Gallen als Arbeitgeber ist und wie gut das neue Lohnsystem (Nelo) funktioniert. Auf Nachfrage der Grünliberalen gab Finanzchef Marc Mächler (FDP) im Parlament erste Ergebnisse preis: Die Löhne beim Kanton St.Gallen seien im Grossen und Ganzen «kompatibel» mit anderen Kantonen und der Privatwirtschaft. Es gebe aber punktuellen Handlungsbedarf. Junge Mitarbeitende, etwa mit Fachhochschulabschluss, müssten beim Kanton länger auf Lohnerhöhungen warten als in der Privatwirtschaft. «Da müssen wir ansetzen», sagte Mächler. Die gesamte Lohnanalyse soll Mitte Jahr vorliegen. Erkannt sind auch die Probleme bei der Polizei und in der Pflege, wie die Regierung versichert. Weitere Schritte seien in Arbeit.

«Überstürzt»: Pflegekredit abgelehnt

Katrin Schulthess, St.Galler SP-Kantonsrätin. Bild: PD

Der SP dauert das allerdings zu lange. Sie nutzte die grosse Finanzdebatte, um mehr Druck aufzusetzen. So kritisierte die Linke, dass der Kanton im Finanzplan noch kein Geld für die Umsetzung der nationalen Pflegeinitiative vorsehe - und verlangte, dass ab 2024 mehrere Millionen jährlich eingeplant werden. Sie sollen helfen, die Ausbildungsoffensive für Pflegende voranzutreiben. Unabhängig davon müsse der Kanton aber sofort Geld in die Hand nehmen, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. «Ganze Bettenstationen müssen wegen fehlendem Fachpersonal geschlossen werden», sagte Katrin Schulthess (SP). St.Gallen könne es sich nicht leisten, auf den Bund zu warten.

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitschef (Die Mitte). Bild: Benjamin Manser

Die SP verlangte einen Sonderkredit zugunsten der Pflegenden im Umfang von 14 Millionen Franken. Gesundheitschef Bruno Damann (Die Mitte) sprach sich dagegen aus - es bringe nichts, jetzt überstürzt einen Kredit zu sprechen. Die Regierung werde die Pflegeinitiative finanziell «voll ausschöpfen». Das Parlament lehnte den Sonderkredit ab - und ebenso den SP-Antrag für eine separate Analyse der Personalsituation bei der Kantonspolizei.

Teuerungsausgleich reduziert

Auch sonst setzten sich die grossen bürgerlichen Fraktionen in der Finanzdebatte auf ganzer Linie durch. Den geplanten Teuerungsausgleich von 1,7 Prozent fürs Staatspersonal reduzierten sie auf 1,4 Prozent. Erst recht keine Chance hatte der Antrag der SP auf 2,2 Prozent. Mächler sagte, es sei verfrüht, die Teuerung für das laufende Jahr schon zu beurteilen, er werde im Budget 2024 aber einen «substanziellen Ausgleich» beantragen.

Marco Fäh, St.Galler Grünen-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Gestrichen hat der Rat zusätzliche 2,5 Millionen Franken für neue Stellen im Bereich Informatik und Digitalisierung. Das stiess den Grünen sauer auf: «Es waren die Rechtsbürgerlichen, die mehr Effizienz durch Digitalisierung in der Verwaltung verlangt haben», so Marco Fäh. «Wer A sagt, muss auch B sagen.»

Rote Zahlen: Wer ist schuld?

Unter dem Strich sind die Aussichten für die St.Galler Staatskasse schlecht. Es drohen Defizite im Umfang von jährlich 200 Millionen Franken. Damit sind die Zahlen so rot wie schon lange nicht mehr, und von der Nationalbank können die Kantone vorerst kein Geld mehr erwarten. Die SP kritisierte am Dienstag erneut, dass das Parlament zweimal in Folge den Steuerfuss gesenkt hat. «Das war verfrüht und unverantwortlich», so Monika Simmler.

Christan Lippuner, FDP-Fraktionschef im St.Galler Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Die FDP sieht hingegen die Staatsausgaben als Hauptursache für die roten Zahlen. «Der Staat wächst ständig», mahnte Fraktionschef Christian Lippuner. Die Wahrheit liegt dazwischen, wie Finanzchef Mächler ausführte: Etwa die Hälfte der Verschlechterungen im Finanzplan sei auf die Steuersenkungen zurückzuführen, die andere Hälfte auf steigende Kosten, etwa für Hospitalisationen oder höhere Prämienverbilligungen.

Mächler sagte, mittelfristig habe der Kanton finanziell ein «gesundes Fundament». Das Eigenkapital beträgt 1,4 Milliarden - die Reserven werden aber rasch schmelzen, wenn die Defizite eintreffen wie erwartet. Wenn sich diese Entwicklung fortsetze, werde der Kanton korrigierend eingreifen müssen, so Mächler. Das bedeutet: Sparpakete sind nicht ausgeschlossen.