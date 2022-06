Brandstiftung in Kirche: Unbekannte zünden Plakatwand an

Am Pfingstsonntag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18.20 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft eine Plakatwand in der katholischen Kirche St.Margrethen angezündet. Das Feuer erlosch selbstständig. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken.