Sozialhilfe Die tiefsten Werte seit über zehn Jahren: Im Jahr 2020 sanken im Thurgau die Sozialhilfeausgaben und die Quote der Beziehenden Überwiegend gute Nachrichten kommen gerade aus dem Thurgau. Die Quote der Bezügerinnen und Bezüger der Sozialhilfe hat sich im Jahr 2020 verkleinert. Das bedeutet auch weniger Auszahlungen. Doch die schlechte Arbeitsmarktlage auf Grund der Pandemie machte es für viele schwierig, den Weg aus der Sozialhilfe heraus zu finden. Und auch das Alter der Jobsuchenden spielte dabei eine Rolle.

Eine Caritasmitarbeiterin hilft einer Frau beim Ausfüllen des Antrages für Sozialhilfe.

Bilder: Christof Schuerpf / KEYSTONE

Im Jahr 2020 nahmen sowohl die Quote als auch die Ausgaben der Sozialhilfe im Thurgau das dritte Jahr in Folge weiter ab. Der Grund dafür sei die gute Arbeitsmarktlage vor der Corona-Pandemie gewesen, wie es in der Mitteilung des Kantons heisst. Allerdings habe die Verschlechterung der Arbeitsmarktlage auf Grund von Corona im selben Jahr auch dazu geführt, dass weniger Personen auf die Sozialhilfe verzichten konnten.

Niedrigste Quote und Auszahlungen seit Jahren

Insgesamt hätten 3896 Personen mindestens einmal im Laufe des Jahres 2020 finanzielle Leistungen aus der Sozialhilfe bezogen. Damit sank die Quote, also der Anteil der unterstützten Personen an der Wohnbevölkerung, im Jahr 2020 auf 1,4 Prozent. Im Jahr 2019 waren es noch 1,5 Prozent. Somit erreichte die Quote im Jahr 2020 «den tiefsten Wert seit Beginn der Sozialhilfestatistik im Jahr 2005», wie der Kanton schreibt.

Die Abnahme habe sich auch auf die ausbezahlten Leistungen ausgewirkt. Im Vergleich zum Vorjahr sparte sich der Kanton bei den Ausgaben für die Brutto-Sozialhilfe 4,2 Millionen Franken. Insgesamt gab er also 81 Millionen Franken für das Hilfsgeld aus – der tiefste Wert in den letzten zehn Jahren. Auch die Netto-Ausgaben nahmen ab – von 31,7 Millionen Franken im Jahr 2019 auf 28,3 Millionen Franken im Jahr 2020.

Corona erschwert den Weg in die Arbeitswelt

Die schlechtere Arbeitsmarktlage im Pandemie-Jahr 2020 habe es für die Sozialhilfebeziehenden schwieriger gemacht, wieder im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen und die Sozialhilfe zu verlassen. So sei der Anteil der Sozialhilfefälle, die aufgrund einer neuen Arbeitsstelle beendet werden konnten, deutlich zurückgegangen. Insgesamt seien 29 Prozent der im Jahr 2020 abgeschlossenen Sozialhilfefälle aufgrund einer verbesserten Erwerbssituation – neue Arbeitsstelle oder höheres Einkommen – beendet worden. 2019 waren es noch 34 Prozent gewesen, heisst es in der Mitteilung.



Insbesondere jüngere Bezügerinnen und Bezüger hätten die coronabedingte Eintrübung des Arbeitsmarktes im Jahr 2020 zu spüren bekommen: «Bei ihnen sank der Anteil der Sozialhilfefälle, die aufgrund einer verbesserten Erwerbssituation abgeschlossen werden konnten, am stärksten», heisst es in der Mitteilung. Nach wie vor schaffen jedoch jüngere Bezügerinnen und Bezüger den Ausstieg aus der Sozialhilfe, weil sie eine Arbeitsstelle antreten, öfter als ältere.

Grössere Gemeinden haben eine höhere Quote

Wie schon in den Vorjahren hatte Arbon die höchste Sozialhilfequote der Thurgauer Gemeinden. Seit drei Jahren nimmt die Sozialhilfequote in Arbon jedoch ab – zuletzt von 4,0 auf 3,6 Prozent. Auch in den anderen fünf Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern lag die Sozialhilfequote 2020 über dem kantonalen Schnitt von 1,4 Prozent. In kleineren Gemeinden sei die Sozialhilfequote oft tiefer als in grösseren. (pd/sae)