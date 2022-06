Sommer «Absoluter Rekordsonntag», «Man kann hier von einem Spitzentag reden»: Am Wochenende zog es Ostschweizerinnen und Ostschweizer zuhauf in die Badi Sommer und Badi: Beides gehört untrennbar zusammen. Am vergangenen Wochenende stiegen die Temperaturen – doch gilt das auch für die Besucherzahlen der Ostschweizer Freibäder? Wir haben nachgefragt.

Die Ostschweizer Badis waren am Wochenende gut besucht. Das Bild stammt aus dem Freibad Rotmonten. Bild: Ralph Ribi

Steigen die Temperaturen über 25 Grad, ist die Flucht ins kühle Nass häufig der einzige Ausweg aus der lähmenden Sommerhitze. Dies galt wohl auch für das vergangene Wochenende. Fast durchgehend schien die Sonne. Am Sonntag kratzte das Thermometer sogar an der 30-Grad-Marke. Spiegelt sich dies auch in den Besucherzahlen der Ostschweizer Freibäder wieder?

«In den beiden St.Galler Freibädern Lerchenfeld und Rotmonten war dies definitiv der Fall», sagt Roland Hofer, Ressortleiter für Bad- und Eisanlagen der Stadt St.Gallen. «Bis vor kurzem war der 20. Mai der Spitzentag in dieser Saison», sagt er. «Letztes Wochenende ist dieser übertroffen worden.» Mit 1500 Eintritten in der Badi Lerchenfeld und 1800 in der Badi Rotmonten habe man am Sonntag ein Rekordergebnis eingefahren.

«Es war ein sehr erfreuliches Wochenende.»

Wobei dies aber in erster Linie auf den Sonntag zutrifft. Am Samstag habe man in der Badi Lerchenfeld nämlich nur halb so viele Besucher gezählt. «Das ist aber nichts Ungewöhnliches», sagt Hofer. «Wir stellen schon seit Jahren fest, dass mindestens ein sehr warmer Tag vergehen muss, bis die Leute Lust haben, in die Badi zu gehen.»

Ein Junge wagt einen Rückwärtssalto vom Sprungturm in der Badi Lerchenfeld. Bild: Benjamin Manser

Weil in den Sommerferien voraussichtlich viele Leute verreisen werden, erwarten die beiden St.Galler Freibäder einen leichten Besucherrückgang. «Vor allem in den mittleren drei Ferienwochen wird es wohl weniger Leute in die Badi ziehen», sagt Hofer. «In erster Linie kommt es aber auf das Wetter an.»

Trendiges Appenzell sorgt für viele Badegäste

Fast schon euphorisch klingt Karl Inauen, der leitende Badmeister der Badi Appenzell, wenn er vom Sonntag erzählt:

«Es war genial, was gestern abgegangen ist.»

Laut Inauen war es auch bei ihnen der bisher beste Tag der Saison. «Es war ja auch schön heiss.» Auch in der Badi Appenzell lief es am Sonntag viel besser als am Samstag. Inauens Vermutung: «Am Samstag haben die Leute oft noch was zu tun, zum Beispiel Einkäufe machen oder Rasenmähen. Am Sonntag hat man eher Zeit für die Badi.»

Das Freibad Appenzell war sehr gut frequentiert. Bild: PD

Auf die Frage, ob es auch bei ihnen die Sorge gebe, dass in den Sommerferien weniger Leute in die Badi kommen, antwortet er: «Das glaube ich nicht. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir im Appenzellerland viele Feriengäste haben. Wir bieten ihnen ein gutes Angebot.» Kurz zusammengefasst:

«Das Appenzellerland ist immer noch trendig.»

Seebäder können ebenfalls nicht klagen

Auch in der Badi Goldach ging die Badesaison am Wochenende so richtig los. «Es war voll», sagt Boris Schneider, der Leiter des Freibads. «Auch bei uns war es der absolute Rekordsonntag dieser Saison.» Die Leute hätten sogar vor dem Eingang anstehen müssen.

Die Goldacher Badmeisterinnen und Badmeister hatten wohl einiges zu tun. Bild: Michel Canonica

Über den baldigen Start der Sommerferien mache er sich überhaupt keine Sorgen. «Es kommt bei uns ohnehin fast nur auf das Wetter an», sagt er. Ein Phänomen, das er immer öfter beobachte, sei, dass die Besucherinnen und Besucher im Laufe des Sommers immer ruhiger werden. «Je länger es schön ist, desto eher gewöhnen sich die Leute daran und die Euphorie schwindet», sagt er. «Dann hat man 1000 Leute in der Badi, merkt das aber gar nicht richtig, weil es sich nach weniger anfühlt.»

Im Seebad Romanshorn fanden am Wochenende die regionalen Meisterschaften statt. «Der Betrieb war für die regulären Badegäste eingeschränkt, weshalb auf eine Eintrittsgebühr verzichtet wurde», sagt Rolf Müller, der Kommunikationsverantwortliche der Stadt. Deswegen verfüge man über keine exakten Eintrittszahlen.

«Geschätzt wird die Gästezahl am Sonntag jedoch auf rund 3000 Personen. Es war also sicher der Peak in dieser Saison.»

Am vergangenen Wochenende fanden im Seebad Romanshorn die regionalen Meisterschaften statt. Bild: Donato Caspari

Am Samstag seien es weniger gewesen, trotzdem sei die Badi gut besucht worden. Bezogen auf die Sommerferien, sagt Müller: «Wir erwarten keinen Besucherrückgang, da die verreisten Einheimischen in der Regel durch Feriengäste kompensiert werden.» Doch auch Müller verweist darauf, dass die Besucherzahlen eng mit der Witterung zusammenhängen.

Sommerstimmung in Amriswil

Eine andere Thurgauer Badi hat Ähnliches zu berichten. «Die Anzahl Besucherinnen und Besucher war überdurchschnittlich, aber trotzdem angenehm», sagt Johannes Ruhe von der Badi Amriswil.

«Nach meinem Gefühl war es bis jetzt der beste Tag. Man hat gemerkt, dass die Sommerstimmung da war.»

Sommer und Sonnenschein in der Badi Amriswil. Bild: Andrea Stalder

Weiter sagt er: «Grundsätzlich kommen vor den Sommerferien immer viele Leute zu uns, weil dann die Schülerinnen und Schüler noch hier sind.» In den Ferien selbst gebe es minimale Schwankungen. «Wobei es nicht unbedingt einen Rückgang gibt. Vielmehr verteilen sich die Besucherzahlen auf alle sieben Wochentage», sagt Ruhe.

Wiler Badis stehen ebenfalls gut da

«Wir hatten ein sehr gutes Wochenende, und zwar in beiden Freibädern», sagt Sabin Rickenbach, die Geschäftsführerin der Wiler Sportanlagen AG. «Mit rund 2400 Besuchern im Bergholz und 1000 in der Badi Weierwise können wir von einem Spitzentag sprechen», sagt sie.

Die Badi Bergholz in Wil zählte am Wochenende 2400 Besucherinnen und Besucher. Bild: Raphael Rohner

Auch sie ist optimistisch, was die Sommerferien betrifft: «Wir haben seit drei Jahren ein Ferienspass-Programm für alle Daheimgebliebenen und hoffen, dass diese es nutzen», sagt Rickenbach.

«Wir rechnen damit, dass es ein guter Sommer wird, vorausgesetzt, es gibt schönes Wetter.»