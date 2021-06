Erste Hitze Sonnen, Baden und Ausflüge: So geniesst die Ostschweiz das Sommerwetter Der Sommer ist da – und mit ihm kehrt die Lebensfreude zurück. Am Wochenende strömten viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer ins Freie und genossen die heissen Temperaturen. Am Seealpsee im Alpstein oder am Romanshorner Bodenseeufer: Für einen Moment lang war der Homeoffice-Alltag ganz weit weg.

Ein Paar sonnt sich am Ufer des Seealpsees.



Bild: Benjamin Manser

Der langersehnte Sommer ist da: Nach dem scheinbar endlosen Coronawinter und einem ungewöhnlich trüben Frühling kletterten die Temperaturen am vergangenen Wochenende endlich in Richtung 30 Grad. Die Sonne strahlte unermüdlich und lockte die Ostschweizerinnen und Ostschweizer weg vom Homeoffice-Alltag ins Freie. Ob im Alpstein oder am Bodensee – die Lust auf Bewegung und Vitamin D macht sich bemerkbar.

Kaum schwindet der Schnee in den höheren Lagen, tummeln sich wieder mehr Menschen auf Wanderwegen und in den Bergbahnen. So war der Seealpsee über das Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel. Die Parkplätze in Wasserauen begannen sich bereits am Vormittag zu füllen. Von mehrköpfigen Familien, über junge Erwachsene in Sneaker, bis zu voll ausgerüsteten Bergsteigern waren verschiedenste Ausflügler anzutreffen.

Wanderer unterwegs zum Seealpsee. Die Berggipfel sind noch weiss gekleidet.



Bild: Benjamin Manser

Auf dem Reslenzapfen unweit vom Ufer befindet sich das Berggasthaus Seealpsee. Auch der Gasthausbesitzer Daniel Parpan-Dörig freut sich über den Sommerbeginn: «Am Wochenende war wirklich wunderbares Wanderwetter. Die Leute gingen baden und genossen ihre Auszeit am See.» Die Atmosphäre sei friedlich gewesen – nur die Masken erinnerten an die Pandemie.

Auf dem Bodensee waren allerlei Boote zu sehen. Bild: Reto Martin

Etwa 50 Kilometer entfernt bot das Wasser des Bodensees ebenfalls eine kühle Erfrischung: In Romanshorn betrug die Wassertemperatur knappe 20 Grad. Doch nicht jeder wagte den Sprung ins kalte Nass. Angenehmer schien das Sonnenbaden auf dem Motorboot, eine gemütliche Rundfahrt mit dem Pedalo oder ein Ausflug auf dem Stehpaddelbrett.

Ob am Stiel oder aus dem Cornet – das Glace darf im Sommer nicht fehlen. Bild: Reto Martin

Auf dem Bodensee trieben am Wochenende Segelschiffe – so weit das Auge reichte. Diese idyllische Kulisse genossen die meisten mit einem Glace in der Hand von der Seepromenade aus.