Skandal-Hausarztpraxen Thomas Haehner darf nicht mehr praktizieren: Der umstrittene Arzt verliert die Zulassung Der deutsche Arzt Thomas Haehner wollte Hausarztpraxen retten und die medizinische Versorgung in Landgemeinden der Schweiz sicherstellen. Doch durch seine Misswirtschaft haben zigtausend Menschen in der Ostschweiz und auch in anderen Teilen der Schweiz ihre Hausarztpraxis verloren. Nun darf Haehner seinen Beruf in der Schweiz nicht mehr ausüben: Er hat die Bewilligung verloren.

Im Ärztezentrum Felben-Wellhausen haben die Mitarbeitenden im Juni ihre Arbeit niedergelegt. Grund: fehlende Lohnzahlungen. Bild: Andrea Tina Stalder

Es komme selten vor, dass Behörden einem Arzt die Zulassung entziehen würden, heisst es in einem Beitrag von «SRF Investigativ». Das Gesundheitsamt des Kantons Zürich hat gegenüber dem Format bestätigt, dass der deutsche Arzt auch die Bewilligung für den Betrieb der Praxen verloren hat. Für heute Donnerstag werden weitere Informationen angekündigt, heisst es in einem Beitrag des «Tagesanzeiger».

In vielen Haehner-Praxen in verschiedenen Landesteilen standen Patientinnen und Patienten vor verschlossenen Türen, kamen nicht mehr an ihre Krankenakten und mussten sich eine neue Hausarztpraxis suchen. In 18 Praxen in 8 Kantonen breitete sich das Haehner-Imperium aus. In der Ostschweiz sind diverse Gemeinden von der Misswirtschaft des deutschen Arztes betroffen: So etwa Felben-Wellhausen, Speicher, Freidorf, Oberuzwil und St.Peterzell.

Der deutsche Mediziner ist mit seiner Praxiskette Medium Salutis GmbH in der Schweiz gescheitert. Angestellte warteten Wochen auf ihren Lohn, Rechnungen blieben unbezahlt, Telefone und Strom wurden abgestellt. (red)