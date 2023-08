Skandal-Hausarztpraxen Der umstrittene Arzt Thomas Haehner verliert im Kanton Zürich die Praxis-Zulassung – was das für die Ostschweizer Praxen bedeutet Der deutsche Arzt Thomas Haehner wollte Hausarztpraxen retten und die medizinische Versorgung in Schweizer Landgemeinden sicherstellen. Doch durch seine Misswirtschaft haben zigtausend Menschen in der Ostschweiz und auch in anderen Teilen der Schweiz ihre Hausarztpraxis verloren. Nun darf Haehner im Kanton Zürich keine Praxis mehr führen.

Im Ärztezentrum Felben-Wellhausen haben die Mitarbeitenden im Juni ihre Arbeit niedergelegt. Grund: fehlende Lohnzahlungen. Bild: Andrea Tina Stalder

Es komme selten vor, dass Behörden einem Arzt die Zulassung entziehen würden, heisst es in einem Beitrag von «SRF Investigativ». Das Gesundheitsamt des Kantons Zürich hat gegenüber dem Format bestätigt, dass der deutsche Arzt im Kanton die Bewilligung für den Betrieb der Praxen verloren hat.

Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» teilt das Zürcher Gesundheitsamt mit, dass es sich rechtlich dabei nicht um ein nationales Berufsverbot handle. Haehner könnte somit weiterhin unselbstständig als Arzt praktizieren oder eine Praxis in einem anderen Kanton führen, zumal die Kriterien für eine Bewilligung von Kanton zu Kanton unterschiedlich seien. Allerdings sei ein guter Leumund oft eine Voraussetzung. Laut Medizinalberufsregister verfügt Haehner derzeit über keine weiteren Bewilligungen.

In vielen Haehner-Praxen in verschiedenen Landesteilen standen Patientinnen und Patienten vor verschlossenen Türen, kamen nicht mehr an ihre Krankenakten und mussten sich eine neue Hausarztpraxis suchen. Das Haehner-Imperium erstreckte sich über 18 Praxen in 8 Kantonen. In der Ostschweiz sind diverse Gemeinden von der Misswirtschaft des deutschen Arztes betroffen: so etwa Felben-Wellhausen, Speicher, Freidorf, Oberuzwil und St.Peterzell.

Der deutsche Mediziner ist mit seiner Praxiskette Medium Salutis GmbH in der Schweiz gescheitert. Angestellte warteten Wochen auf ihren Lohn, Rechnungen blieben unbezahlt, Telefone und Strom wurden abgestellt.

Bewilligungsentzug erübrigt sich in der Ostschweiz

Im Kanton Thurgau kamen die Schliessungen der beiden ehemaligen Haehner-Praxen in Freidorf und Felben-Wellhausen einem allfälligen Bewilligungsentzug zuvor. «Insofern hätte ein ausserkantonaler Bewilligungsentzug für den Kanton Thurgau keine unmittelbare Auswirkung», schreibt Nathanael Huwiler, Generalsekretär des Thurgauer Amts für Gesundheit, auf Anfrage.

Im Kanton Thurgau war Haehner laut Huwiler zudem nicht als Arzt tätig und hatte auch keine Bewilligung dazu, weshalb das Amt für Gesundheit als Aufsichtsinstanz auch keine direkten Massnahmen gegen Haehner erwirken konnte. Gegen die in Freidorf und Felben-Wellhausen praktizierenden Ärzte habe der Kanton bereits im Frühjahr 2023 verschiedene Massnahmen ergriffen.

Das gilt auch für die Praxen in Oberuzwil und St.Peterzell, wo man im Mai bereits aufgrund diverser Mängel interveniert hatte. Auch im Kanton St.Gallen verfügte Haehner nie über eine Berufsbewilligung als Arzt, wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage schreibt.

Die Diskussion um einen Entzug der Betriebsbewilligung erübrigte sich auch hier. Der ehemalige Besitzer der Praxis in Oberuzwil kaufte selbige zurück. Die Gemeinde als Vermieterin der Praxisräumlichkeiten in St.Peterzell kündigte das Mietverhältnis, als die Probleme der Kette bekannt wurden, weshalb eine Schliessung gemäss Gesundheitsdepartement absehbar war. Die Praxis werde mit grosser Wahrscheinlichkeit unter neuer Leitung wieder eröffnet.

Dann wäre da noch die ehemalige Haehner-Praxis in Speicher, Appenzell Ausserrhoden. Inzwischen hat auch diese einen neuen Besitzer gefunden. Der Kardiologe Daniel Stern führt sie seit Anfang Juli. Gegen Haehner selbst hatte die Abteilung Medizinische Dienste im Amt für Gesundheit zuvor eine aufsichtsrechtliche Untersuchung eingeleitet. (red/hol)