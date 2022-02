Bund und Kantone lancierten 2018 die Warn-App Alertswiss, um den Sirenenalarm mit Informationen im Radio zu ergänzen, und so die Bevölkerung im Ernstfall noch rascher zu alarmieren. Die App informiert im Katastrophenfall, aber auch bei kleineren Ereignissen via Pushmeldung auf dem Smartphone. Die Nutzer können dabei auswählen, in welcher Region sie sich befinden, oder via GPS ihren Standort freigeben. (red)