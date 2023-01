Ganz nach alter Tradition macht sich der Waldhötte-Schuppel am 13. Januar in aller Herrgottsfrüh auf den Weg durch Schwellbrunn. Der «Strech» führt am Alten Silvester von Hof zu Hof, über Wald und Wiesen. Der Brauch zieht mittlerweile Touristen aus der ganzen Schweiz an. Für den Schuppel ist das nicht immer leicht.