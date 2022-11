Sexuelle Nötigung «Es ist unfassbar, was ich gemacht habe»: Täter gesteht nach jahrelanger sexueller Nötigung eines Mädchens vor Gericht seine Schuld ein Das Kreisgericht in Mels verurteilt einen Mittvierziger wegen mehrfacher sexueller Nötigung eines Kindes zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Er hatte die Tochter seiner Partnerin im Intimbereich berührt und später auch psychischen Druck aufgesetzt.

Wenn die Frau abwesend war oder alkoholisiert schlief, wurde der Mann gegenüber dem Mädchen übergriffig. Bild: Michel Canonica

Der Angeklagte lebte im Tatzeitraum mit der Mutter des Opfers unter bescheidenen Verhältnissen in einer labil wirkenden Partnerschaft. Wenn die Frau abwesend war oder alkoholisiert schlief, näherte sich der Mann dem damals zehn- bis zwölfjährigen Mädchen und wurde übergriffig. Es kam zu Umarmungen, Küssen und zu Berührungen von Intimbereichen, dies wiederholt und über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren hinweg. Aus Furcht und unter der Einwirkung der schwierigen Familienkonstellation vermochte sich das Opfer kaum zu wehren.

Erst Jahre später konnte es sich äussern, so gelangte der Fall ans Gericht. Der Beschuldigte hat sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend selbst belastet und sich vollumfänglich geständig gezeigt. Damit hat er dem Opfer die Qual aufwendiger Beweisführungen erspart. Die Staatsanwaltschaft forderte eine dreieinhalbjährige Haftstrafe, die Verteidigung plädierte auf eineinhalb Jahre Haft zur Bewährung. Die Opferanwältin forderte 45'000 Franken Genugtuung sowie 26'000 Franken an Therapiekosten.

Erst später sei ihm klar geworden, was er angestellt habe

Vor Gericht blieb der Mann seiner bisherigen Linie treu. Er zeigte sich umfänglich geständig, im Auftreten schuldbewusst, ratlos und entsetzt über sich selbst. «Es ist unfassbar, was ich gemacht habe», erklärte er. Er stehe vor einem Rätsel, weil er sonst noch nie an so etwas gedacht, geschweige denn gemacht habe. Erst als ihn damals die Partnerin verlassen habe, sei ihm klar geworden, was er angestellt habe.

Angst und schwere Schuldgefühle hätten ihn belastet, auch wenn er das im ersten Moment gegenüber dem Opfer nicht wahrhaben wollte, wie er einräumte. «Es hat mich monatelang geplagt, bis dann endlich die Polizei kam.» Auf die Frage, warum er nicht von sich aus zur Polizei gegangen sei, erklärte er:

«Ich war wahrscheinlich einfach zu feige.»

Zeitraum ist strittig

Das Gericht gelangte denn auch zur Überzeugung, dass die vorgeworfenen Taten zweifelsfrei erstellt sind. Deshalb habe ein Schuldspruch zu erfolgen. Strittig war jedoch der Zeitraum. Während die Anklage von rund sechs Jahren ausging, erkannte das Gericht nur zweieinhalb Jahre als erwiesen an, was zu einer Strafminderung führte.

Weil die Tatenserie zudem schon vor der Gesetzesverschärfung zur automatischen Landesverweisung 2016 endete, besteht in diesem Fall keine Grundlage für eine Ausschaffung.

Geständnis fällt entlastend ins Gewicht

Das Strafmass lag deutlich tiefer als von der Anklage gefordert. Die Schwere der Straftaten, die für das Opfer unbestritten massives Leid mit sich brachten, ist weit entfernt von noch schwereren Taten wie Schändung oder Vergewaltigung. So musste das Gericht im Sinne der Rechtsgleichheit sein Strafmass in das Spektrum der üblichen Rechtsprechung und der objektiven Tatschwere einordnen.

Dies gilt auch für die Genugtuung, die auf 10'000 Franken festgesetzt wurde, wo sie in ähnlichen Fällen liegt. Entlastend fiel zudem die Geständnisbereitschaft ins Gewicht. Weil der Mann nicht vorbestraft ist und auch keine ungünstige Prognose hat, konnte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Gleichwohl erhält der Täter ein zehnjähriges Tätigkeitsverbot mit Kindern und ein fünfjähriges, umfassendes Kontaktverbot zum Opfer. Schickt er ihr ein E-Mail oder kommt ihr näher als 300 Meter, wird die Haftstrafe vollzogen.