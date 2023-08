Sexuelle Misshandlung Täter identifiziert: Schweiz-Franzose missbraucht 13-jähriges Mädchen in Vorarlberg am Strassenrand Am frühen Montagabend wurde im Bezirk Bludenz (Ö) ein Mädchen sexuell missbraucht. Der Täter konnte aufgrund einer Grossfahndung festgenommen werden. Nun wurde bekannt, dass es sich beim 31-Jährigen um einen Schweiz-Franzosen handelt.

Der Täter konnte festgenommen werden. Symbolbild: Tinnakorn Jorruang / Getty

Am Montagabend nach 18 Uhr ist es im österreichischen Bezirk Bludenz zu einem sexuellen Übergriff an einem 13-jährigen Mädchen gekommen, dies teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung mit. Wo genau sich der Vorfall ereignete, möchte die Polizei nicht bekannt geben, um keine Details über das Wohngebiet der 13-Jährigen zu veröffentlichen.

Fahndung mit Helikopter nach Flucht

Nach der Tat sei der mutmassliche Täter mit einem Fahrrad geflohen. Das geschockte Mädchen habe sich mit letzter Kraft Hilfe bei einem Anwohner des nächstgelegenen Hauses geholt, der dann die Polizei verständigte, berichtet das regionale Onlineportal VOL.AT.

Die Polizei leitete sofort eine Grossfahndung ein, wobei auch ein Helikopter zum Einsatz kam, wie die Polizeidirektion Vorarlberg auf Anfrage bestätigt. Der 30-jährige Verdächtige konnte festgenommen werden. Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass es sich beim Täter um einen Schweiz-Franzosen mit Wohnsitz in Genf handelt. Er befinde sich weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft.

Weitere Details zum Tathergang werden nicht bekannt gegeben. Nach dem Vorfall hiess es: «Das Mädchen wird von besonders geschultem Personal des Landeskriminalamtes betreut.»