Sexuelle Misshandlung 13-jähriges Mädchen in Vorarlberg am Strassenrand vergewaltigt Am frühen Montagabend wurde im Bezirk Bludenz (AU) ein Mädchen sexuell missbraucht. Der Täter konnte aufgrund einer Grossfahndung festgenommen werden.

Der Täter konnte festgenommen werden. Symbolbild: Tinnakorn Jorruang / Getty

Am Montagabend nach 18 Uhr ist es im Bezirk Bludenz zu einem sexuellen Übergriff an einem 13-jährigen Mädchen gekommen, dies teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung mit. Der 30-jährige Verdächtige konnte durch eine sofortige Fahndung festgenommen werden. Zurzeit werde der Täter identifiziert und einvernommen sowie der Tatablauf abgeklärt. «Das Mädchen wird von besonders geschultem Personal des Landeskriminalamtes betreut», heisst es in der Mitteilung.

Update folgt...