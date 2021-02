Session Jetzt im Ticker: Härtefälle, Jagdgesetz und Coronavorstösse stehen auf dem Tagesprogramm des St.Galler Kantonsrats Am dritten Tag der Februarsession in der Olma-Halle sind erbitterte Debatten programmiert. Auf der Traktandenliste stehen Härtefälle, der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stopp dem Tierleid - gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere» sowie zahlreiche Vorstösse, darunter die für dringlich erklärten Anliegen der Bürgerlichen, die einen raschen Ausstieg aus dem Lockdown fordern.

Er gibt eine Programmänderung bekannt. Wegen diverser Anträge wird das Härtefallgesetz auf den Nachmittag verschoben. Stattdessen startet der Rat mit dem Jagdgesetz und dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stopp dem Tierleid - gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere».

08:32 Uhr

Die Glocke von Parlamentspräsident Bruno Cozzio bimmelt. Die Sitzung ist eröffnet.

08:30 Uhr

Nach zähen Finanz- und Spardebatten am zweiten Sessionstag in der St.Galler Olma-Halle, steht am dritten und letzten Tag ein abwechslungsreicheres Programm an. Der Rat startet mit der zweiten Lesung des St.Galler Härtefallgesetzes. Ungewöhnlich daran: Zwischen den beiden Lesungen beriet die vorberatende Kommission am Dienstagabend über die Details zur Umsetzung. Ein schnelles Durchwinken der millionenschweren Finanzspritzen scheint sich also nicht abzuzeichnen.