Selbstunfall Zwei Tote nach schwerem Verkehrsunfall in Urnäsch Am Samstag ist es in Urnäsch zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Zwei Personen verstarben auf der Unfallstelle, zwei weitere wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Das Unfallauto im Flussbett der Urnäsch. Bild: Kapo AR

In der Nacht auf Samstag, kurz vor 3 Uhr, fuhr ein Personenwagen mit vier jungen Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren von Urnäsch in Richtung Schwägalp. Vor der Örtlichkeit Steinflue verlor der Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet neben die Strasse. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend im Flussbett der Urnäsch zum Stillstand.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einem Communiqué vom Samstag schreibt, verstarben zwei 18-jährige Männer auf der Unfallstelle. Zwei der Insassen im Alter von 18 und 21 Jahren konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden mit der Rega und dem Rettungsdienst ins Spital überführt.

«Die genaue Unfallursache wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden und durch Spezialisten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden abgeklärt», heisst es in der Mitteilung weiter. Für die Spurensicherung wurden der Kriminaltechnische Dienst und das Institut für Rechtsmedizin St.Gallen aufgeboten. Die Schwägalpstrasse musste für die rund fünf Stunden dauernde Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

Für die Sperrung der Strasse standen 15 Angehörige der Feuerwehr Urnäsch und 14 Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Herisau im Einsatz.

Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (kpar/mlb)