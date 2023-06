Zeugenaufruf Selbstunfall mit Todesfolge in Murg – Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen Ein 53-jähriger Schweizer verunfallt in Murg und zieht sich dabei tödliche Verletzungen zu. Er konnte durch die örtliche Feuerwehr nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nach Personen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können.

Der Verunfallte konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Sonntagmorgen hat sich kurz nach 7.30 Uhr auf der Walenseestrasse ein Selbstunfall ereignet. Ein in der Region wohnhafter 53-jähriger Schweizer zog sich durch den Unfall tödliche Verletzungen zu. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, ist aktuell noch unklar, wie es zum Unfall gekommen ist. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Ein 53-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Unterterzen in Richtung Murg. Aus unbekannten Gründen geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn. Wie es im Communiqué heisst, prallte das Auto in der Folge gegen eine am Strassenrand stehende Steinmauer. Durch die Kollision habe sich der 53-Jährige so stark verletzt, dass er noch im Auto verstarb. Er habe von der örtlichen Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden müssen.

Der 53-Jährige zog sich beim Unfall tödliche Verletzungen zu. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Zeugenaufruf der Kantonspolizei St.Gallen

Für die Zeit der Unfallaufnahme habe die Walenseestrasse für mehrere Stunden gesperrt werden müssen. Nebst den Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen gemäss Mitteilung die Feuerwehr Quarten, eine Ambulanz vom Kanton Glarus sowie die Rega mit einem Notarzt im Einsatz.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Mobilen Polizei Mels unter der Nummer 058 229 78 00 zu melden. (kapo/evw)