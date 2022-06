67-jähriger Mann in Uzwil von eigenem Traktor überrollt und unbestimmt verletzt – Gefährt kracht anschliessend in Einfamilienhaus

Am Dienstag ist ein 67-jähriger Mann auf einem Wiesland in Uzwil von seinem eigenen Traktor überrollt worden. Er verletzte sich dabei unbestimmt. Der Traktor setzte seine Irrfahrt fort und krachte schliesslich in ein Einfamilienhaus.