Gastronomie Der Kopf hinter der «Tiki» Goldach, dem Seebad Steinach und der «Veranda» Arbon: Lukas Gmür ist der Strandbad-Pionier vom Bodensee

Vor 15 Jahren eröffnete Lukas Gmür die erste Strandbar am Schweizer Bodenseeufer, heute führt er fünf Lokale direkt am See. Wo ihm die Idee zur Tiki-Strandbar in Goldach kam, weshalb er schlaflose Nächte hatte und wie lange es die «Veranda» in Arbon noch geben wird.