Schweiz-Tourismus-Affront Egal, wie die Touristiker ihre Kunstschweiz kartieren – die Zukunft der Ostschweiz liegt sowieso im Osten Die jüngste Museumskarte von Schweiz Tourismus ignoriert die Ostschweiz komplett. Ein Wutanfall ist aber nicht nötig, denn die künftige Hoffnung des östlichen Landesteils ruht nicht auf den Touristikern, sondern auf der Bodenseeregierung.

Abgeschnitten in Winterthur - die Ostschweiz "abghenkt", um es mit einem Stahlberger-Albumtitel zu sagen. PD

So fies wurde der böse alte Spruch, wonach die Schweiz in Winterthur aufhöre, schon länger nicht mehr dargestellt: In der Broschüre von Schweiz Tourismus mit den zehn wichtigsten Kunsthäusern des Landes ist die Karte in Winti einfach schnöd abgeschnitten, die gesamte Ostschweiz erscheint nicht mal als geisterhafte Andeutung, sondern als leerer Raum, wie ein toter Winkel im Weltall. Ein Affront, geschuldet offenbar einem Verbund der publikums- und zahlungskräftigsten Museen, aber wohl auch dem begründeten Verdacht, dass weder im Vorstand noch in der Geschäftsleitung des Tourismusdachverbandes irgendjemand Ostschweizer Wurzeln oder wenigstens einen Bezug zum Landesteil zwischen Alpstein und Bodensee hat.

Im Publikum herrscht verständlicherweise Empörung. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die Ostschweiz auf die Beleidigung reagieren soll. Klar, sie kann sich beschweren und den sofortigen Anschluss verlangen, gegebenenfalls auch mit dem erforderlichen Geld.

Oder sie kann sich grämen, in den Boden versinken und sich damit abfinden, dass manche Köpfe hierzulande grosse Teile der Ostschweiz sowieso am liebsten als verwilderten Naturpark sähen. Oder sie kann trotzig behaupten, dass Helvetien eben nicht in Winti aufhöre, sondern dort erst beginne, oder um es mit einer früheren Postkarte der Kulturzeitschrift «Saiten» zu sagen:

«Wenn die Schweiz in Winterthur aufhören würde, könnte man in St.Gallen ganz neu zur Welt kommen.»

Namedropping? Nein, das ist ermüdend

Dann könnte die Ostschweiz den Weltanschluss behaupten und wie üblich in solchen Fällen ihre Kulturtrümpfe aufzählen, die Häuser herunterrattern von Kunsthalle bis Kunstgiesserei, atemloses Namedropping, angefangen mit Dürrenmatt und Ionesco, wie sie in der legendären Erker-Galerie ein und ausgingen, gefolgt von der prächtigsten Klosterbibliothek, der eindrücklichsten Mumie, der reichhaltigsten Textilsammlung, dem explosivsten Bildhauer (Signer), der wirkungsmächtigsten Band von Bernost (Stahlberger), dem ältesten (Bischofszell) und dem lauschigsten Open Air des Landes (St.Gallen)... Und so weiter, selbstverständlich steht der Fussballclub wieder im Cupfinal.

Aber stop, hat keinen Zweck, das ist, Sie merken es, nur bemühend und ermüdend. Gähnig, verzweifelt - und würdelos.

Viel besser ist drum die vierte Möglichkeit einer Reaktion:

Cool bleiben, Provokationen wegstecken, gelassen weiterarbeiten.

Und vor allem: selbstbewusst auf die Perspektiven am Ostrand setzen. Vielleicht wird es Gianni Jetzer richten, wenn er im Herbst nach Kuratorstationen in New York und Washington nach St.Gallen zurückkehrt und als neuer Direktor das Kunstmuseum erklärtermassen auf einer internationalen Karte positionieren will. Die Kunstachse des St.Galler Museums, unlängst in der Lokremise Thema einer Forumsveranstaltung, reicht schon mal nach Bregenz, Vaduz, Chur.

Berlin weiss, wo der Bodensee liegt! Wer braucht da Bern?

Die tatsächliche Osterweiterung aber verspricht die Politik, im Klartext die Zusammenarbeit der Ostschweiz mit den Nachbarländern am Bodensee. Vergangenen Donnerstag fand in St.Gallen das Pilottreffen der Regierungskommission Bodensee statt, die Sensation war dabei nicht die Anwesenheit von Bundespräsident Ignazio Cassis, der die Bedeutung der Plattform betonte (aber heimlich wohl nur für den FC Lugano spionierte). Sondern die Anfahrt von hochrangigen Regierungsvertretern aus Berlin und Wien, die erstmals den Bodenseeraum auf den Radar nahmen: Chefs aus dem Auswärtigen Amt Deutschland und aus dem österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.

Berlin weiss jetzt, wo der Bodensee liegt! Wir wollen nicht ins Detail gehen, nur so viel: Wenn dieser mitteleuropäische Raum zusammenrückt und die Bodenseeregierung ihre Wirkung entfaltet, spielt die läppische Schweiz-Museenkarte mit ihrem Winti-Schnitt keine Rolle mehr.

Also, liebe Ignoranten von Schweiz Tourismus, macht nur weiter so. Eure verkümmerte Karte mag für den fernöstlichen Markt stimmen, aber den nahen Osten kümmert sie nicht. Wir machen hier unser eigenes Ding und erweitern den Horizont gen Osten. Wir schielen nicht nach Bern und Zürich, sondern nach München, Berlin, Bregenz, Wien. James Bond weiss längst, warum er nicht mehr wie einst im Berner Oberland, sondern am Bodensee aufkreuzt.