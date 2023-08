Schilstal Tödlicher Unfall mit Muldenkipper – 21-jähriger Mann verliert in den Flumserbergen sein Leben Am Montag ist im Schilstal ein 21-Jähriger in einem Muldenkipper verunfallt. Das Fahrzeug kam von der Strasse ab und stürzte rund hundert Meter einen steilen Abhang hinunter. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Blick auf die Unfallstelle. Bild: Kapo SG

Ein 21-jähriger Strassenbauarbeiter fuhr am Montag gegen Mittag mit einem beladenen Muldenkipper vom Säss her in Richtung Fuchsweg. Laut Mitteilung der Polizei kam das Fahrzeug nach der Verzweigung auf einem geraden Streckenabschnitt aus unbekannten Gründen links über den Strassenrand hinaus.

Es überschlug sich und stürzte rund hundert Meter den steilen Abhang hinunter. Dabei wurde der in der Gegend wohnhafte Schweizer sehr schwer verletzt. Die mit der AP3-Luftrettung aufgebotene Notärztin musste kurze Zeit später den Tod des Mannes feststellen.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen eine Helikopter-Crew der AP3-Luftrettung, eine Staatsanwältin sowie Angehörige der zuständigen Feuerwehr im Einsatz. (kapo/nat)