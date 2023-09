Ein Verwundetenabzeichen der Wehrmacht wird aus dem Bodensee gefischt. Bild: Raphael Rohner

Schatzsuche Versenktes Nazi-Gerümpel lockt Schatzjäger an den Bodensee Der Bodensee lockt immer mehr internationale Schatzsucher an, die versunkene Nazi-Artefakte vom Grund des Bodensees fischen. Die Trouvaillen erzielen auf dem Schwarzmarkt hohe Preise.

Mitten im weltbekannten Pariser Flohmarkt-Viertel «Marché aux Puces de Paris Saint-Ouen» zeigt eine Händlerin in einem Hinterzimmer einige ihrer «trésors» – Schätze, die sie ihren potenziellen Kunden verkaufen möchte. Etwas desolate Nazi-Abzeichen von der Marineschule in Lindau, mehrere angerostete SS-Dolche mit dem Schriftzug «Meine Ehre heisst Treue» und sogar einen rostigen Stahlhelm mit einem Hakenkreuz drauf. «Alles aus dem Bodensee! Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen auch noch Gewehre, Geschirr, Besteck und weitere schöne Sachen, die wir immer wieder aus dem Bodensee bekommen», sagt die Frau mit einem gewinnenden Lächeln.

In ihrem muffigen Antiquitätenladen stehen Kisten voller «trésors» unter den Regalen. Für einen leicht rostigen SS-Dolch will sie 1500 Euro, das sei ein fairer Preis, man müsse bedenken, dass man damit auch den Taucher bezahlen müsse. Für einen Ehrendegen der SS verlangt sie sogar 3000 Euro. Sie versichert, dass die Ware aus dem Bodensee sei und sie gute Kontakte habe, für allfällige Bestellungen. Als die Frau merkt, dass es sich beim potenziellen Käufer um einen Reporter handelt, wirft sie schnell ein schwarzes Tuch über die Gegenstände und wird wütend:

«Hinaus, wir haben geschlossen!»

Weitere Fragen will die Frau nicht beantworten. Sie sperrt den Laden zu und geht in den lauen Pariser Abend.

Teuer gehandeltes Gut: Ehrenabzeichen der Wehrmacht. Bild: Raphael Rohner

Doch wie kommen Nazi-Artefakte aus dem Bodensee in ein Pariser Antiquitätengeschäft? «Im Bodensee wurden kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges Lastwagenladungen an Material entsorgt», sagt der renommierte Militaria-Händler Kay-Max Brueggemann aus Hamburg. Auch bei Schweizer Antiquitätenhändlern weiss man vom Vorkommen der vielen Überbleibsel aus dem Krieg auf dem Markt. Stephan Ryser, Händler aus dem Kanton Aargau, verkauft derzeit online einen echten Bombensplitter von der Bombardierung auf Schaffhausen für 950 Franken:

«Deutsche Militaria sind weltweit sehr gefragt, insbesondere aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Seit der Corona-Pandemie erzielen Gegenstände aus der genannten Zeit exorbitante Preise.»

Dass Fundsachen aus dem Bodensee gefischt und verkauft werden, sei sehr wahrscheinlich, sagt Ryser. Unter anderem werden in diversen Internetforen und auf Telegram Tipps zum Auffinden von «Schätzen» im Bodensee ausgetauscht. Mehrere angeschriebene User wollten nicht mit dieser Zeitung über ihr Hobby sprechen. Stattdessen werden Bilder von Aktionen gezeigt, wie Leute Kisten mit Hakenkreuzen auf ihr Boot ziehen.

Mehrere tausend Euro Wert: ein Dolch der Waffen-SS. Archivbild Nazi-Abzeichen bei einem Thurgauer Antiquitätenhändler. Bild: Raphael Rohner Das Bandenkampf-Abzeichen der Nazis wird sehr teuer gehandelt. Bild: Raphael Rohner Viele Abzeichen müssen erst poliert werden. Bild: Raphael Rohner Einmal gereinigt, sehen die Abzeichen aus wie neu. Bild: Raphael Rohner

Tatsächlich werden solche Aktionen manchmal auch beobachtet. Man kenne schon einige neuralgische Punkte im Bodensee, auf die man ein Auge habe, heisst es bei der Seepolizei Thurgau. Dienstchef Marcel Kuhn sagt: «Wir beobachten sehr genau. Doch wenn jemand im Hafenbereich mit einem Magnet an einem Seil nach versenkten Fahrrädern sucht, dann räumen die Personen ja eher Unrat weg, als dass sie irgendwelche Schätze suchen.» Bei anderen Fundorten, die der Polizei bekannt seien, sei man eher skeptisch und fahre zur Kontrolle hin.

Behörden wollen keine Schatzjäger anlocken

Auf der deutschen Seite des Bodensees sei das Problem grösser, sagen zwei Fischer aus Lindau. Man sehe die Polizei oft patrouillieren an bestimmten Stellen im See. Bestätigen will das die Seepolizei jedoch nicht. Mehrere Anfragen werden an das Regierungspräsidium des Bundeslandes Baden-Württemberg weitergeleitet. Eine offizielle Stellungnahme gibt es trotz mehrmaligem Nachfragen nicht. Ein Polizist, der anonym bleiben möchte, erklärt, dass die Sache schon lange bekannt und sehr «heiss» sei:

«Wenn wir bestätigen, dass da noch tonnenweise solche alten Sachen im See herumliegen, kommen die Schatzjäger in Scharen. Das ist auch politisch sehr, sehr heikel.»

Auf dem See sei immer wieder zu beobachten, wie Leute Dinge aus dem Wasser ziehen, oder sogar kleine U-Boote ins Wasser lassen. «Gerade bei Einbruch der Dämmerung und in der Nacht sind oft Boote ohne Licht unterwegs. Da fragt man sich meist schon, wer da herumfährt. Fischer sind es ja meistens nicht – die würde man ja kennen», sagt ein Fischer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Meist schöpfe kein Mensch Verdacht, wenn da ein Boot ziellos herumfahre. Was dem Fischer jedoch aufgefallen ist: «Meist sieht man ganz genau, dass die Leute auf den Booten in Bildschirme starren, weil ihre Gesichter angeleuchtet werden, das ist seltsam.»

Experten wie Martin Wessels, Leiter des Instituts für Seenforschung in Langenargen, sind solche Vorkommnisse ein Dorn im Auge: «Am Bodensee gibt es viele Interessenten für solche Dinge, die mit ganz unterschiedlicher technischer Ausrüstung auf die Suche gehen.» Wessels erklärt, wie einfach man mit einer Magnetangel den Grund des Bodensees absuchen kann: «Man bindet einfach einen starken Magneten an eine Schnur und zieht hoch, sobald etwas dran hängen bleibt.» So können kleine Fundstücke einfach und kostengünstig geborgen werden.

Sammler zahlen enorme Summen für Militaria aus dem Krieg

Für diese kleinen Funde werden bei Sammlern hohe Preise bezahlt. Mehrere Brockenstuben im Kanton Thurgau bieten solche Abzeichen der Wehrmacht an. Ein Händler, der einige Dutzend Abzeichen im Angebot hat und anonym bleiben möchte, sagt: «Die Nachfrage nach solchen Stücken ist sehr gross. Wenn man bedenkt, dass für eine kleine Brosche zwischen einigen hundert und einigen tausend Euro bezahlt werden, würden auch Sie mit einem Magneten im Bodensee fischen gehen.» Der Mann zeigt einige Abzeichen, die gemäss Index mehrere tausend Euro wert sind: Ein «Bandenkampf»-Abzeichen der Wehrmacht kostet gemäss Sammler-Atlas «Deutsche Orden und Ehrenabzeichen» mit aufgeführten Marktwerten rund 3000 Euro. Ein Schnellboot-Kriegsabzeichen, welches Soldaten bekommen konnten, die in Lindau an der Marineschule waren, wird mit 1250 Euro bewertet. Ein Abzeichen für 100 Tage Panzerkampf kann für 10’750 Euro verkauft werden.

Militärische Orden und Ehrenabzeichen haben im Wert massiv zugelegt. Bild: Raphael Rohner

Das Problem sind aber nicht die Leute, die mit Magneten an Schnüren den Bodenseeboden nach einzelnen Orden oder Ehrenzeichen absuchen, sondern die Personen, die mit High-Tech-Mitteln wie Sonar und Unterwasserdrohnen vorgehen und so das grosse Geschäft wittern, sagt Martin Wessels und fügt an: «Man weiss nicht, wie viele Leute so den Bodensee absuchen. Das ist grundsätzlich illegal.» Doch sei eine Verfolgung solcher Schatzjäger äusserst schwierig: «Solche Schatzjäger gehen ganz gezielt oder sogar nachts auf die Suche. Da müsste man schon den ganzen Bodensee überwachen.»

Der Bodensee als rechtsfreier Raum?

Allerdings seien die Zuständigkeiten und Eigentumsrechte für Funde im Bodensee nicht eindeutig geklärt, sagt Marten Breuer, Rechtsprofessor an der Universität Konstanz. «Bekanntlich ist ja umstritten, wo die Grenzen im Bodensee verlaufen – beziehungsweise ob es überhaupt eine Grenze gibt oder nicht.»

Der gesamte Obersee wird von Deutschland, Österreich und der Schweiz als sogenanntes «condominium» gemeinsam verwaltet, somit haben alle Anrainerstaaten Hoheitsbefugnisse auf dem Bodensee. Breuer sagt:

«Diesen juristischen Graubereich machen sich die Schatzjäger zunutze.»

Die Polizei in Deutschland hat ein Auge auf Schatzjäger. Bild: Raphael Rohner Auf Telegram bieten Schatzsucher ihre Funde an. Bild: Telegram Ein SS-Dolch: angeblich aus dem Bodensee. Bild: Telegram Mit einer Magnetangel können Nazi-Abzeichen aus dem Bodensee gefischt werden. Bild: Raphael Rohner

Dass bei den Schatzsuchen auch grössere Funde ans Tageslicht kommen, wie beispielsweise Torpedos aus der ehemaligen Marineschule in Lindau, ist nicht überraschend. Das Stichwort «Torpedo» lässt den Thurgauer Kantonsarchäologen Hansjörg Brem aufhorchen: «Das ist enorm gefährlich! Gerade bei tiefem Wasserstand sieht man natürlich auch mit den heute verfügbaren Wassersportgeräten wie Stand-up-Paddeln gewisse Dinge unter der Wasseroberfläche. Einen Torpedo selber zu bergen, ist schlicht wahnsinnig.» Man habe auch beim Kanton Thurgau hin und wieder mit illegalen Schatzsuchern zu tun, sagt Brem. Grundsätzlich seien die Schatzjäger den Archäologen ein Dorn im Auge, egal wo im Bodensee, sagt Brem: «Wir haben noch längst nicht alles im Bodensee gefunden und untersucht. Da muss man sehr sorgfältig sein. Zudem sind allfällige Funde dem Kanton zu melden.»

Im Bodensee schlummern viele Geheimnisse

Dass der Zweite Weltkrieg Spuren im Bodensee hinterlassen hat, die man heute noch finden kann, bestätigt auch Christoph Rottner vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Stuttgart, der für den Bodensee zuständig ist: «Immer wieder werden Bomben oder Granaten gefunden – oder Flugzeugwracks in über 150 Metern Tiefe. Einen genauen Überblick gibt es aber nicht.» Man könne natürlich annehmen, dass in den Städten wie Friedrichshafen, die stark bombardiert wurden, viel Material im See verborgen liege. Allerdings lägen die Funde meist nicht offen auf dem Seegrund, sondern seien tief versandet. «Das müsste man theoretisch orten, und das ist alles nicht ganz so einfach.» Im Jahr 2017 habe der Kampfmittelbeseitigungsdienst beispielsweise einen Torpedo aus dem See geborgen. «Das Stück war fünf Meter lang und steckte im Sand – man konnte gerade noch das Heck sehen», sagt Rottner.

Der Torpedo, der 2017 aus dem Bodensee geborgen wurde. Bild: RP Stuttgart

Das Mysterium vom «Cognac-Bomber» im Bodensee

Am Bodensee ranken sich viele Legenden um Wracks und Kriegsrelikte. So erzählen sich Fischer und Seebären immer wieder vom «Cognac-Bomber». 1944 soll ein Kampfflugzeug der deutschen Luftwaffe abgestürzt und im Bodensee versunken sein. An Bord: Kisten voller feinstem Cognac aus dem besetzten Frankreich. Die Flaschen wären heute fast 80 Jahre alt und ein Vermögen wert. Über den genauen Standort des Wracks kann heute nur gemutmasst werden. In mehreren Internetforen und auf Telegram wollen jedoch einige «Schatzjäger» an einer heissen Spur dran sein. Genaues geben die Leute nicht preis. Man organisiere sich seit mehr als zehn Jahren und suche regelmässig mögliche Fundorte ab, schreibt ein Schatzjäger auf Anfrage.