Sargans Mit Personenwagen 8-Jährigen angefahren – Bub nur leicht verletzt Am Montagabend ist es auf der Pizolstrasse zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem 8-jährigen Buben gekommen.

Ein Achtjähriger wurde von einem Auto erfasst und kam glimpflich davon. Symbolbild: Kapo SG

Eine 60-Jährige fuhr am Montag, gegen 19 Uhr, mit ihrem Auto auf der Grossfeldstrasse von Bad Ragaz Richtung Sargans. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in ihrer Mitteilung vom Dienstag schreibt, beabsichtigte die Autofahrerin, links in die Pizolstrasse einzubiegen. Zeitgleich überquerte ein Achtjähriger den Fussgängerstreifen. Es kam zur Kollision.

Gemäss Kantonspolizei sei der Bub mit von der rechten Fahrzeugfront erfasst worden. Er wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (kapo/mlb)