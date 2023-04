salzkorn Zu Gast bei sich selbst - die St. Galler Regierung setzt neue Massstäbe Weil der Kanton Tessin finanzielle Probleme hat, springt St. Gallen als Gastkanton an der Olma 2024 ein. Das könnte Folgen haben.

Der St. Galler Regierung ist letzte Woche ein veritabler Coup gelungen. Weil sich der Kanton Tessin wegen finanzieller Probleme zurückzieht, springt St. Gallen ein - und präsentiert sich als Gastkanton an der Olma 2024. In der Politik war die Freude verhalten. Von «versteckten Subventionen», einem «verspäteten Aprilscherz» war die Rede. Und überhaupt: Wie kannt der Kanton zu Gast bei sich selbst sein?

Doch diese Kritik ist kleingeistig. Sie erfasst die bahnbrechende semantische Erweiterung des Begriffs «Gast» nicht, die der weise Entscheid auslösen wird. Die diskriminierende Unterscheidung zwischen Einheimischen und Gästen ist per sofort aufgehoben. So überlegt sich der FC St. Gallen bereits, ob er im nächsten Heimspiel auch eigene Fans in den Gästesektor lassen soll. Und auch im Zwischenmenschlichen eröffnen sich neue Perspektiven, gerade auch bezüglich sozialem Prestige. «Ich wäre gerne gekommen, aber leider habe ich Gäste». Diese Entschuldigung geht von nun an immer. Es muss ja niemand wissen, dass man sich selber bekocht.