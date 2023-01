Salzkorn Wie Fälscher-Reporter Claas Relotius den Ruf der HSG retten könnte Er sorgte für den wohl grössten Fälschungsskandal im deutschsprachigen Journalismus. Jetzt startet Claas Relotius eine neue Karriere in der Werbebranche – und könnte vielleicht das Image der HSG glatt polieren.

Erinnern Sie sich noch an Claas Relotius? Der heute 37-jährige Reporter aus Hamburg gewann in den 2010er-Jahren für seine Reportagen voller Pathos und Dramatik zahlreiche Medienpreise. Relotius war der neue Stern am deutschen Medienfirmament – ehe sein tiefer Fall erfolgte. Ende 2018 wurde publik, dass viele seiner Reportagen im «Spiegel» und anderen Magazinen erfunden waren. Der grösste Fälschungsskandal im deutschsprachigen Journalismus. Eine Geschichte, die sich Relotius nicht besser hätte ausdenken können.

Doch nun könnte sein Stern am Werbehimmel neu erstrahlen. Relotius hat eine Stelle als Texter bei der renommierten deutschen Werbeagentur Jung von Matt angetreten, die für den Slogan «Geiz ist geil» verantwortlich ist. Die Hamburger Werbefirma hat auch einen Schweizer Ableger. Wir hoffen still auf eine Image-Kampagne aus Relotius’ Feder für eine gewisse Ostschweizer Universität, deren Ruf in jüngster Zeit arg gelitten hat. Eine Relotius-Geschichte muss her. Eine, welche die schnöde Realität überstrahlt