Salzkorn Wie Alain Berset in St.Gallen das Schicksal herausforderte Bundesrat Berset hat genug. Aus Ostschweizer Sicht ist das verständlich.

Eigentlich grenzt es an ein Wunder, dass es überhaupt Leute gibt, die in den Bundesrat wollen. Das Amt ist wahnsinnig schwierig zu erreichen, die Arbeit enorm streng und die Kundschaft selten zufrieden. Sogar die Kündigung ist furchtbar umständlich. Alain Berset holte am Mittwoch zu einer ausgefeilten Erklärung aus, warum er aufhöre. Nicht salonfähig gewesen wäre die Kurzfassung: «Meine Damen und Herren, ich habe keine Lust mehr.»

Die Ostschweiz machte es Berset auch nicht immer leicht. Mit dem Thurgau lieferte er sich einen epischen Krach um den Französischunterricht, mit St.Gallen streitet er schon ewig um die Finanzierung des Kinderspitals. Bei einem Termin im Stiftsbezirk 2019 bedauerte er, dass St.Gallen eher selten von Westschweizern besucht werde, und sagte: «Alles, was wir tun können, um diese Kontakte zu intensivieren, ist gut.» Nur Monate später kam Corona, der Inlandtourismus boomte und die Romands reisten in Scharen in die Ostschweiz. So war‘s wohl nicht gemeint.

Bei einem weiteren Termin im Jahr 2021 in der Stadt St.Gallen hütete sich Berset dann, das Schicksal herauszufordern. Dafür trank er ganz simpel vor einem Kebabladen ein Bier. In diesem Sinne: À votre santé!