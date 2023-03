salzkorn Wer der SVP den Steigbügel hält Man könnte meinen, wir seien ein Volk von Pferdenarren, wenn man die aktuelle Politberichterstattung liest. Oder was der Steigbügelhalter mit den Ständeratswahlen zu tun hat.

Wissen Sie, was ein Steigbügelhalter ist? Die wenigsten können diese Frage wohl aus dem Stegreif beantworten. Und wenn wir schon dabei sind: Was ist eigentlich dieser Stegreif, der in Redewendungen um sich greift?

Immerhin: Im übertragenen Sinn wissen wohl alle, was ein Steigbügelhalter ist. Schliesslich wird der Begriff momentan inflationär verwendet. Welche Partei oder Person ist nun Steigbügelhalterin von Esther Friedli, deren Ständeratssitz zum Greifen nah scheint. Die SP? Die FDP? Die Mitte? Oder Markus Ritter (der als Bauernpräsident mit passendem Nachnamen am besten ins metaphorische Bild passt)?

Übrigens: Der Stegreif ist eine veraltete Bezeichnung für den Steigbügel eines Reiters, wie Wikipedia weiss. Aber zurück zu Esther Friedli. Sie kann diese Frage getrost ignorieren, einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Die Toggenburgerin wähnt sich jedenfalls nach dem ersten Wahlgang fest im Sattel und strahlt bereits wie ein Honigkuchenpferd.