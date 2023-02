Salzkorn Was Friedli, Ryser und Vincenz von den Jusos lernen können Die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten stehen auf der richtigen Seite des Lebens. Ganz im Gegensatz zu den Ständeratskandidatinnen Esther Friedli, Susanne Vincenz und Franziska Ryser.

Corinne Bromundt

Die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten stehen immer auf der richtigen Seite des Lebens. Sie sind vielleicht nach Lenin der neue Mensch. Da mag es Kumpaneien mit Leuten nicht leiden, die auf einer falschen politischen Seite gelandet sind.

Zum Beispiel an einer Wahlfeier der SP nach den Zürcher Wahlen. Als im Festlokal Mitglieder anderer Parteien auftauchten, um einem alten Brauch folgend dem politischen Gegner die Ehre zu erweisen, gab man ihnen zu verstehen, sie sollen doch woanders Party machen. Mit solchem Pack feiert man nicht!

Auch in St.Gallen warnen die Jusos vor allerlei politischem Pöbel: Esther Friedli sei rassistisch, Susanne Vincenz eine falsche Grüne und sogar die Grüne Franziska Ryser sei ein Problem, weil sie mit diesem Mike Egger von der SVP in einer WG lebe, heisst es in einer Juso-Kampagne im Internet. Alle unwählbar.

Zum Glück gibt es die Juso, die uns Fehlgeleiteten die Augen öffnet. Oder wie der grosse Juso-Vordenker George W. Bush Junior einst treffend formulierte: «Entweder Sie sind mit uns oder mit den Terroristen.»