Salzkorn Warum wir Politiker, die in Beizen servieren, respektieren sollten In der Ostschweiz sind mehrere Gemeindepräsidenten offiziell krankgeschrieben. Das hindert sie nicht daran, anderweitig eine Beschäftigung zu suchen. Das ist weniger schlimm, als viele denken.

Corinne Bromundt

Oliver Gröble, der Gemeindepräsident von Wittenbach, ist seit längerem krankgeschrieben. Das hielt ihn freilich nicht davon ab, purlimunter und gut gelaunt vorzeitig eine neue Stelle in Wil anzunehmen. Krankgeschrieben ist er ja nur in Wittenbach.

Ähnlich ergeht es Roger Hochreutener, dem Gemeindepräsidenten von Eggersriet. Auch er ist - wegen eines Virusinfekts - krankgeschrieben, was ihn nicht davon abhält, in der Beiz seines Sohnes in der Stadt St.Gallen gelegentlich ein paar Cafés zu servieren. Krankgeschrieben ist er ja nur in Eggersriet.

Die Beispiele zeigen: Kranksein hängt auch vom Arzt ab, der einem das Zeugnis ausstellt. Und gerade Viren können in Wittenbach oder Eggersriet frivoler zuschlagen als in St.Gallen oder Wil.

Nun, wir sollten nicht spötteln. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es zu begrüssen, wenn sich krankgeschriebene Gemeindepräsidenten anderweitig nützlich machen. Und schlimmer ist ja eigentlich der umgekehrte Fall: Politikerinnen und Politiker, die voll arbeiten und trotzdem nichts bewegen.