Salzkorn Vom Tweet zur Titelstory – oder wie Roger Köppel auf der Empörungswelle reitet Jede grosse Liebe beginne mit dem Nein einer Frau. Sympathische Aussage, oder? SVP-Chefprovokateur Roger Köppel baut sie kurzerhand zur Titelstory aus.

Eins muss man SVP-Chefprovokateur Roger Köppel lassen: Die Kunst der Provokation versteht er meisterhaft. Vergangene Woche debattierte der Ständerat über die Revision des Sexualstrafrechts. Kernfrage: Wann ist eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung? Der Ständerat entschied sich für die «Nein heisst Nein»-Lösung. Eine Vergewaltigung liegt dann vor, wenn sich der Täter über das verbale oder nonverbale Nein seines Opfers hinwegsetzt. Und Köppel twitterte daraufhin in freudiger Erwartung der digitalen Empörungswelle, die daraufhin über ihm zusammenschwappte: «Jede grosse Liebe beginnt mit einem Nein der Frau.»

Nun, eine Woche später, hofft Köppel, ganz der boshafte Fels in der Brandung, auf einen Tsunami der Empörung. Kurzerhand hat der Weltwoche-Chef seinen Tweet zur Titelstory ausbauen lassen: «Das Nein in der Liebe – was Frauen meinen, wenn sie nicht ja sagen». Dahinter verbirgt sich, was man erwartet: Eine Ansammlung sexistischer Klischees. Nein heisst nein möchte man zu solchen Texten sagen.