Salzkorn Sex auf der Werdinsel bei Eschenz: Unanständig auf beiden Seiten des Ufers Ein Paar vergnügt sich in der Öffentlichkeit, ein Rentner empört sich, der «Blick» hat eine Geschichte. Und wir einen alternativen Titel-Vorschlag.

«Es ist eine absolute Sauerei», lässt der «Blick» einen Rentner aus Eschenz schimpfen. Was ist passiert? Der ehemalige Architekt beobachtete von seinem Balkon am Rheinufer, wie ein älterer Mann und eine deutlich jüngere Frau am helllichten Tag am Ufer der Werdinsel Sex hatten. «Paar vergnügt sich am Ufer in Eschenz TG – Anwohner ausser sich», lautete die Schlagzeile des Blicks denn auch. Sex, Knatsch, ein empörter Rentner: Hach, da schlug nicht nur das Blick’sche Boulevard-Herz höher, sondern auch unseres: Wir berichteten ebenfalls.

«Die Menschen haben einfach den Anstand und den Respekt voreinander verloren», sagt der Rentner gegenüber dem Boulevard-Blatt. Der passionierte Jäger holte ein Zielfernrohr aus seinem Bestand hervor, um pikante Bilder des Paars zu schiessen und dem «Blick» zur Verfügung zu stellen. Wie anständig ist das denn?

Lieber «Blick», wir hätten da einen Alternativ-Vorschlag für einen Titel, der erst noch knackiger ist: «Paar vergnügt sich am Ufer in Eschenz TG – Spanner-Opa fotografiert».