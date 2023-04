Salzkorn Sascha Ruefer ist vieles, aber er ist kein Schweizer Der SRF-Sportmoderator hat mit einem Satz, der rassistisch interpretiert werden kann, für einige Furore gesorgt. Und er kann auch auf ihn selbst angewendet werden.

«Granit Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer.» Mit dieser brisanten Aussage hat SRF-Sportkommentator Sascha Ruefer vor einer Woche für Furore gesorgt. Gefallen ist sie bei den Dreharbeiten für den Dokumentarfilm «The Pressure Game» über die Schweizer Fussball-Nati. Ruefer hat sie aus der Endfassung entfernen lassen.

Ist sie rassistisch? Ja, meinte die «Wochenzeitung» (WOZ), welche die Aussage publik machte. Nein, meinten Sascha Ruefer und SRF in einer konzertierten PR-Aktion. Man müsse den Kontext betrachten, in der die Aussage gefallen sei. Ruefer erklärte sich der NZZ gegenüber wie folgt: «Das Klischee des Schweizers ist doch: Wir sind zurückhaltend, wir sind bedacht, möglichst nicht aufzufallen. Wer auffällt, wird komisch beäugt. Granit ist das Gegenteil dieses Klischees.»

Sascha und Granit, Held und Antiheld, wie so oft ähneln sie sich. Auch Ruefer fällt auf, eckt an – und das seit Jahren. Denkt man Ruefers Argumentation zu Ende, könnte der Satz auch so lauten: «Sascha Ruefer ist vieles, aber er ist kein Schweizer.»