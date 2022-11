Salzkorn Postpakete zum Selbersuchen Schweizer Städte wollen weniger Verkehrschaos – und nehmen die Paketkuriere ins Visier. Für deren Kundschaft könnte es spannend werden.

Es war ein Lichtblick in den Monaten des Corona-Lockdowns: Dank Homeoffice war man endlich mal zu Hause, wenn die Paketbotin oder der Pöstler mit der Lieferung vorbeikam. Keine Zettelwirtschaft mehr mit Abholscheinen, die man nach verpasster Zustellung abends aus dem Briefkasten fischte.

Mit solchen Annehmlichkeiten könnte es schon bald vorbei sein. Schweizer Städte sagen der Hauszustellung den Kampf an. Bern zum Beispiel befürchtet, dass die Kuriere die Strassen verstopfen, wenn die Päckliflut weiter zunimmt. Nun wird über zentrale Paketstationen diskutiert, an denen die Kundschaft die Sendungen von Post, DHL, DPD und Co. selber abholen soll. Clever! Den Logistikfirmen winken Einsparungen und dem Volk hat etwas Bewegung noch nie geschadet. Hoffentlich liegen die Pakete in diesen Zentralen kunterbunt und unsortiert, sodass man beim Suchen noch gratis ein Hirntraining erhält. Im Zweifelsfall gilt das gleiche Motto wie an der Theater­garderobe: Hauptsache, es hat am Schluss jeder irgendetwas zum Mitnehmen.