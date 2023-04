Salzkorn Osterkrawalle in Zürich: Sie haben Jesus falsch verstanden Zürich hat ein Wochenende voller Gewalt erlebt. Da lohnt es sich, wieder einmal einen Blick in die Bibel zu werfen.

Corinne Bromundt

In der Osterwoche lohnt es sich, die Bibel hervorzuholen. «Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein», heisst es dort – und die Zürcher Chaoten haben das am Wochenende wortwörtlich und zusätzlich noch Molotowcocktails in die Hände genommen.

Trotzdem, finden Zürcher Linke, sollen Teilnehmende an illegalen Demos künftig nicht mehr gebüsst werden. Wahrscheinlich haben sie da Jesus falsch verstanden, der in seiner Bergpredigt festhielt: «Widersteht nicht dem, der böse ist, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, so wende ihm auch die andere zu».

Jesus wollte uns damit natürlich nicht sagen, dass wir jeden Bullshit zu akzeptieren haben. Aber wie kann man einem Prediger vertrauen, der am Freitag stirbt und am Sonntag schon wieder Auferstehung feiert mit seinen Jüngern?

Doch auch dafür hat Jesus eine Erklärung: «Bei den Menschen ist’s unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott.» Das klärt einiges. Zieht den schwarzen Block zur Rechenschaft und büsst die Chaoten. Wir sind hier bei Gott nicht im Himmel.