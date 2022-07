Salzkorn Nicolas A. Rimoldi oder der Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit Er war der Star der Coronaskeptiker-Szene: Jung, dynamisch, stilbewusst. Jetzt aber kämpft Nicolas A. Rimoldi gegen den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit.

Erinnern Sie sich noch an Nicolas A. Rimoldi? Genau, das war doch der geistige Führer der violetten Coronaskeptikersekte Massvoll. Mit seinem Auftreten irgendwo zwischen Che Guevara für Mittelklasse-Kids, die gerne einmal Revolution spielen wollen, Jesus und Youtube-Investmentcoach avancierte er in der Pandemie schnell zum Liebling der Boulevardpresse. Und Rimoldi wusste sich medienwirksam zu inszenieren: Er demonstrierte gegen die Schliessung der Walliserkanne in Zermatt, er provozierte eine Busse, weil er ohne Zertifikat ein Café besuchte – was für ein Kämpfer für Freiheit und Verfassung, gegen Mainstream-Medien und Coronadiktatur! «Liberté!» möchte man da gleich brüllen.

Kürzlich passte Rimoldi Alain Berset beim alljährlichen Bundesratsreisli ab. Und Mr. Massvoll twitterte, das BAG propagiere Spritze Nr. 4 und 5 bis in alle Ewigkeit für die rücksichtlose Profitgier von #BigPharma. So kämpft Rimoldi unerschrocken weiter. Jetzt aber hauptsächlich gegen den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit.