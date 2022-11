Salzkorn Jackpot für Märklin: Ein weltberühmter Zug mit hundert Wagen Der Rekordzug der Rhätischen Bahn hat die ganze Welt begeistert. Die Krise beim Modellbahnhersteller Märklin dürfte damit endgültig vorbei sein.

Kaum ist Halloween überstanden, weihnachtet es schon wieder. Zumindest in manchen Läden. Mit dem Vorglühen fürs Adventsgeschäft kann man schliesslich nicht früh genug beginnen, vor allem nicht bei starker Inflation. Allerdings: Mit Spielzeugen für Kinder geizen die Leute ja selbst in der Krise nicht. Gemerkt hat das auch der Modellbahnhersteller Märklin. Die Firma stand vor der Pleite. Dann riss man das Steuer herum, brachte wieder mehr kindergerechte Bahn-Sets auf den Markt, ideal für unter den Christbaum.

Das richtig grosse Glück fiel der Firma nun aber letzten Samstag in den Schoss. Die Rhätische Bahn fuhr den längsten Personenzug aller Zeiten und entzückte damit die ganze Welt. Auch all den bahnbegeisterten Knirpsen ist das zweifellos nicht entgangen. Hundert Wagen an einem Stück, und fast alle sehen gleich aus! Die Märklin-Version des Riesenzuges ist bereits angekündigt. Bis sie in den Verkauf kommt, bleibt noch Zeit, um Platz im Kinderzimmer zu schaffen. Vielleicht gibt’s ja dann ein bisschen Mengenrabatt.