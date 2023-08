Salzkorn Rekordtransfers im Fussball: Die obszöne Selbstdemontage Der brasilianische Fussballstar Neymar wechselt für 100 Millionen Euro Jahresgehalt nach Saudi-Arabien. Das finden viele moralisch verwerflich.

Corinne Bromundt

Jetzt also auch Neymar. Der nach Messi und Ronaldo bekannteste Fussballer der Welt wechselt nach Saudi-Arabien. Das Entsetzen ist gross. Neymar renne bei Al-Hilal nur dem Geld hinterher, schrieb die «Süddeutsche Zeitung» aus München. Der Brasilianer liefere bei einem Lohn von 100 Millionen Euro ein obszönes Beispiel der Selbstdemontage.

Aber da war doch was. Genau! Erst kürzlich wechselte Harry Kane für eine Rekordablösesumme zu Bayern München. Natürlich nicht des Geldes wegen. Der englische Fussballstar findet die Bayern einfach lustiger als die Briten. Und wohl schon als Kind hatte er davon geträumt, einmal im CSU-Land zu leben und Deutsch zu lernen. Sei es auch nur, um die «Süddeutsche» lesen zu können. Und sich dabei zu vergewissern, was Neymar und Ronaldo für moralisch verwerfliche Kerle sind, weil sie jetzt in Saudi-Arabien tschutten.

Dass Kane sich das Abo des Weltblatts leisten kann, darüber müssen wir uns nicht sorgen. Kane verdient in München 25 Millionen Euro im Jahr, mehr als doppelt so viel wie vorher bei Tottenham.