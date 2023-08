Salzkorn Die Flut von Kandidaten-Listen verwässert die Nationalratswahlen Die Mitte übertreibt es gewaltig. Im Kanton Thurgau steigt sie mit sage und schreibe elf Listen in die Nationalratswahlen.

Illustration: Corinne Bromundt

Jetzt ist es klar: Die Mitte entfernt sich immer mehr von ihren katholischen Wurzeln. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, die Kantonalparteien haben ihn diese Woche geliefert. So steigt die Mitte im Thurgau mit sage und schreibe 11 Listen in die Wahlen, im Kanton St. Gallen sind es sieben. Dahinter steckt plumpes Kalkül. Weil es bei den letzten Nationalratswahlen 2019 in einigen Kantonen funktionierte, wurde es nun überall zum Motto: Je mehr desto besser.

In der Bibel aber heisst es: «Eure Rede sei Ja, ja, Nein, Nein». Das ist ein Aufruf zu Klarheit. Kein Wischiwaschi, kein Jekami. Viel deutlicher kann man dem nicht widersprechen wie jetzt die Mitte, die jeden aufstellt, der sich am Nominierungsabend nicht gut genug versteckte. Anstatt den Wählerinnen und Wählern diejenigen zu präsentieren, die sich am besten eignen, was ja eigentlich die Aufgabe der Parteien wäre.

Wenn die ehemalige CVP schon kein Gehör mehr für Religion hat, würde es vielleicht helfen, sie mit weltlichen Strafen zu belegen. So könnten die Kantone den Kandidatenflut-Parteien den Druck der Wahllisten verrechnen. Gut möglich, dass bei den derzeitigen Papierpreisen der Zauber bald ein Ende hätte.