Salzkorn Rache ist süss: Warum die Schweiz keinen zweiten Nationalfeiertag erhält Viel zu teuer! Die Schweiz könne sich keinen jährlichen Feiertag für die Bundesverfassung leisten, heisst es. Der wahre Grund liegt wohl woanders.

Haben Sie die 1.-August-Fahnen wieder für ein Jahr im Schrank verstaut? Die Schweiz ist ja im Vergleich mit anderen Ländern nicht besonders talentiert darin, sich selber zu feiern. Umso erstaunlicher, dass der Nationalrat im Mai für die Schaffung eines zweiten Nationalfeiertages gestimmt hat. Der 12. September, der Tag, als die Bundesverfassung aus der Taufe gehoben wurde, soll neu hinzukommen.

Diese kleine Revolution scheint jedoch schon wieder vorbei zu sein. Der Ständerat werde die Idee bodigen, hört man. Wieso? Bereits gaben die Kosten dieses zusätzlichen Feiertags für die Volkswirtschaft zu reden: 800 Millionen Franken, schrieb die NZZ.

Das klingt allerdings verdächtig nach einer Ausrede. In manchen Kantonen wimmelt es ja von Feiertagen, etwa in der katholisch geprägten Innerschweiz. Die Region ist bisher nicht verarmt deswegen. Aber: Vielleicht haben gerade diese Kantone bis heute nicht verdaut, dass sie an jenem 12. September 1848 von den Liberalen überstimmt wurden. Rache ist eben süss.