Salzkorn Köppel und das folkloristische Milizparlament Der Zürcher SVP-Nationalrat hat zu viel um die Ohren, um gleichzeitig noch ein bisschen in Bern zu politisieren. Wir sollten ihm dankbar sein für diese Aufklärung.

Corinne Bromundt

Der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel hört nach den eidgenössischen Wahlen auf. Er will sich auf seine publizistische Tätigkeit bei der «Weltwoche» fokussieren.

Das ist, ohne es laut auszusprechen, ein Eingeständnis, dass es mit dem Milizparlament nicht mehr weit her ist. Köppel hat in Bern oft gefehlt, nicht aus Faulheit, sondern weil er einen intensiven Haupterwerb hatte. Anders geht das gar nicht. Bloss: Wer in der Politik eine Rolle spielen will, muss mindestens 70 Prozent seiner Zeit dafür investieren, im Ständerat eher mehr. Die Vorstellung, man geht seriös einer Arbeit nach und politisiert noch ein wenig im Bundeshaus, ist Folklore.

Das System funktioniert umgekehrt: Man lässt sich nach Bern wählen und «arbeitet» dann als bezahlter Mandatsträger eines Verbandes oder einer grossen Firma. Machen viele so, ohne rot zu werden. Insofern sollten wir Roger Köppel dankbar sein. Sein Rücktritt ist der Beweis dafür, dass man im schweizerischen Milizsystem selten Politiker und gleichzeitig ein unabhängiger Geist sein kann.