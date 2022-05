salzkorn Kiffer und Gamer: Geisteswissenschaftler im Generalverdacht Weil sie lieber kiffen und gamen, bringen es Studierende der Geisteswissenschaften zu nichts, heisst es. Eine Protestnote.

Die Dozentin Andrea Franc liebt steile Thesen. In der NZZ sagte sie, dass es Studierende der Geisteswissenschaften oft kaum zu etwas bringen, weil sie ihre Zeit mit Kiffen oder Gamen vergeuden.

Als Historiker platziere ich hier eine Protestnote. Als wir damals in Zürich studierten, gehörten wir zwar alle zur Fraktion der Festnetztelefonierer, doch Gamer waren wir schon. Aichle, Schilte, Unenufe: Viele Stunden wurde im Uni-Lichthof gejasst. An der Mittelalter-Seminararbeit liess sich auch nachts noch schreiben. Die Herausforderung war es, mit dieser Freiheit umzugehen und den Wissensdurst so zu kanalisieren, dass er schliesslich ins Lizenziat mündete.

Zur Ehrrettung sei gesagt: Von der Jassrunde landete keiner im Drogensumpf. Einer ist in Zürich ein führender Recherchejournalist geworden, ein anderer machte Karriere als Linienrichter und arbeitet nun für den saudischen Fussballverband. Kiffen wird er auch dort nicht. In Riad kommt hinter Gitter, wer Gras besitzt. Fragt sich nur, was für eine «Guuge» Frau Franc geraucht hat, als sie ihre These entwickelte.